Очаг вируса на швейном предприятии: больные свободно ходили по городку

Первый случай коронавируса был зафиксирован неделю назад – 7 апреля, но, по словам главы предприятия Роландаса Яцкявичюса, никто не распорядился закрыть предприятие. Якобы эти шаги предприняло само руководство.

Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене сказала BNS, что количество заболевших в Неменчине выросло, поскольку не удалось локализовать очаг в первые дни: либо люди ходили на работу больные, либо у них не было симптомов болезни, либо предприятие не соблюдало требования безопасности.

Источник Delfi, который не захотел раскрыть свое имя ради безопасности, сказал, что первый случай заболевания на предприятии – это человек, который первый прошел тестирование, но заразился он от другого сотрудника.

"Больных на предприятии уже немало. Еще перед первым случаем люди уходили на больничный, но не обследовались. Я не знаю, отказались они или не согласились, ведь такая возможность у них есть. После того как подтвердили первый случай, всех, кто был на больничном, отправили на проверку, у части из них был положительный тест", – сказал источник Delfi.

"Я думаю, что хуже всего, что те, кто получил простой больничный и не прошли тестирование (а может отказались), считались обычными больными, а такие не должны соблюдать самоизоляцию. Возможно, они спокойно ходили по городку и разносили вирус", – прибавил он.

Источник подтвердил, что работник, которого первого проверили на коронавирус, чувствует себя лучше и остается в самоизоляции у себя дома.

Лингене в воскресенье говорила о нарушении режима самоизоляции, а также о том, что некоторых работников после Пасхи вызывали на работу.

"Изолированы должны быть около 100 человек, а жители Неменчине сообщают нам о нарушении режима самоизоляции, информация передана полиции", – заметила он.

Администрация районного муниципалитета сказала Delfi, что установлены два случая нарушения режима самоизоляции.

Эти случаи в социальной сети активно обсуждали и жители Неменчине.

"Ситуация очень серьезная, поэтому надо действовать ответственно. Когда на ЗАО Vilnika установили первый случай коронавируса, а предприятие работало, пока ответственные ведомства не указали прекратить деятельность, можно было предположить, что заболевших будет больше. Но хуже всего, что после выявления всех контактов, не все люди соблюдают требования самоизоляции. Это ставит других под угрозу", – пишут жители городка.

"Я знаю только, что предприятие старалось соблюдать все указания, работники находились на расстоянии друг от друга, их поделили на смены, чтобы одновременно работало как можно меньше людей. У одного стола обедало ограниченное количество людей, работники были в масках, в каждом помещении был антисептик. Видно, для такого большого предприятия этого оказалось недостаточно", – отметил источник Delfi.

Директор Vilnika Яцкявичюс заверил, что на данный момент известны 19 случаев заражения среди работников фабрики.

"По последним данным, 19 человек заболели, из них 6 госпитализированы, один получает кислородную терапию", – сказал директор.

"У всех работников были маски, они должны быть ходить в масках. Другой момент – организационный: снижена плотность работников, они работали в две смены, между сменами перерыв в 45 мин. Все поверхности в помещениях во время перерыва дезинфицировали.

В обеденный перерыв за столом должен был находиться один человек, люди делали перерывы по очереди. Количество встреч было сведено до минимума. Каждый день измеряли температуру у работников", – сказал Яцкявичюс.

Он был удивлен, что заболело столько работников.

"Мы сейчас расспрашиваем работников, пытаемся выяснить масштаб распространения. Люди проверяются, ситуация может измениться. Мы сами в шоке от таких результатов, ведь мы соблюдаем все достаточно жесткие требования. Даже более жесткие, чем в других местах. Что мы видим, причиной мог быть тот факт, что у людей была температура, но не было других симптомов, поэтому они не могли провериться на коронавирус. После того как подтвердили первый случай, стали проверять всех, у кого есть температура, тут вся картина и раскрылась", – сказал он Delfi.

Яцкявичюс отметил, что после первого случая, не было распоряжений о закрытии предприятия.

"После первого случая мы спрашивали, может надо закрыть хотя бы цех, то помещение, где он работал. Они сказали, что должны быть изолированы люди, у которых был контакт больше 15 минут без средств защиты. Предприятие закрывать никто не рекомендовал.

И в пятницу такого распоряжения не было, когда мы получили информацию о 4 положительных случаях, тогда мы стали закрываться. Потом уже пришло распоряжение о закрытии, когда мы уже приняли все решения и закрылись. (...) Мы сами заинтересованы в том, чтобы заботиться о здоровье людей. Мы понимаем масштаб, ситуация неуправляемая", – сказал Яцкявичюс.

Пока никто не может сказать, как заразился первый заболевший.

"Еще выясняют, трудно сказать, от кого и как заразился. Это первый случай, когда нам ничего не говорят, ведь женщина никуда не уезжала, контактов с больными у нее не было. Причину мы не выяснили", – сказал Яцкявичюс.

В фейсбуке о заболеваниях в Неменчине ходят разные слухи. Люди пытаются выяснить, кто же и от кого заразился. Например, пишут, что одну из работниц заразила дочь или зять вернувшиеся из-за границы.

"Никто ничего точно не может сказать, гадать - бесполезно, а слухов полно", – сказал источник Delfi. Он сказал, что после закрытия предприятия, тех, у кого нет больничного, попросили уйти в оплачиваемый отпуск. Это подтвердили и глава предприятия.

"Работников отправляют в отпуск. У кого отпуска нет - оформляют простой. Но в таком случае человек в финансовом плане больше страдает. Работы ведь все равно нет", – заметил Яцкявичюс. По его словам, с каждым положительным результатом количество находящихся в изоляции растет. Сейчас в самоизоляции находятся больше 100 человек (всего на предприятии 314 работников).

После выявления очага в Неменчине, власти Вильнюсского района с пятницы дезинфицируют общественные места в города: улицы, тротуары, остановки, площади, подъезды многоквартирных домов.

Кроме того, администрация муниципалитета информировала Delfi, что с понедельника в Неменчине усилен контроль, патрулирует больше полиции и работников муниципальной службы безопасности. Проверяли, соблюдают ли жители условия карантина и самоизоляцию. Выявлены два случая нарушения режима самоизоляции.