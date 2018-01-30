Об этом 30 января на пресс-конференции рассказала глава Департамента статистики Литвы Вилия Лапенене, представив основные экономические и социальные показатели страны за 2017 г.

Она информировала, что ВВП Литвы в прошлом году составил 48,1 млрд. евро и по сравнению с 2016 г. увеличился на 3,9%.

В прошлом году в Литве инфляция составила 3,9%. Услуги подорожали на 5,3%, а товары и услуги - на 3,4%.

В течение трех лет с момента введения евро, потребительские товары подорожали на 5,6%. Больше всего подорожали услуги гостиниц, кафе и ресторанов – на 20,2%. На 16,7% подорожали алкоголь и табачные изделия. Правда, подешевел чеснок и лимоны.

Лапенене обратила внимание на то, что за прошлый год продажи розничной торговли увеличились на 0,6%.

Глава департамента не связывала рост цен с введением евро. По ее словам, например, повышение цен наблюдалось до изменения валюты.

По сравнению с 2016 г., экспорт Литвы в прошлом году увеличился на 17,3%, а импорт – на 16,3%.

По словам Лапенене, по предварительным данным, в 2017 г. средняя зарплата "на бумаге" увеличилась на 8,5% (на 66 евро) до 840 евро. Средняя зарплата "на руки" за прошлый год увеличилась на 58 евро, или 9,6%, и составила 660 евро.

В начале 2018 г. в Литве было 2,810 млн. жителей – на 37 800 или на 1,3% меньше, чем в начале 2017 г.

В прошлом году из Литвы на 27 900 человек больше эмигрировало, чем иммигрировало, и на 9900 человек больше умерло, чем родилось.

"Уже из года в год приоритет не меняется – уезжают в основном трудоспособные люди, молодые люди. В прошлом году средний возраст уехавших был 29 лет", – сказала Лапенене.

Около 4000 из более 29 000 детей в прошлом году родились не в Литве, а за границей.

"Практически в прошлом году Литва лишилась больше жителей чем живет в Мариямполе", – заметила глава департамнета.

Правда, она прибавила, что в декабре 2017 г. фиксировалось самое большое число вернувшихся эмигрантов.

По словам директора, все экономические показатели демонстрируют рост, но жители оценивают свое положение, как в 2016 г.

В 2017 г. в Литве было 1,355 млн. работающих жителей, 103 100 безработных и 947 800 экономически неактивных жителей в возрасте 15 лет и старше.