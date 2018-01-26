В Латвии в этом году прогнозируют рост ВВП в 3,9%, в Эстонии - в 3,7%, а в Литве – 3,5%, сказано в новейшем экономическом обзоре группы Nordea Economic Outlook.

Прогнозируют, что в 2019 г. в странах Балтии быстрее всего будет расти экономика Латвии – 3,5%, а рост экономики Литвы и Эстонии соответственно составит 3,4% и 3%.

По оценке аналитиков Nordea, в прошлом году рост экономики в Эстонии составил 4%, в Латвии – 3,8%, в Литве – 3,5%.

Средняя годовая инфляция в Литве в этом году составит 2%, в Латвии – 3%, в Эстонии - 3,4%, а в 2019 г. – соответственно 2,1%, 2,5% и 2,5%.