ОБЗОР: Сравнение цен на недвижимость у моря в странах Балтии и в Украине

Управляющая ведущим сайтом объявлений о продажах недвижимости в Украине эстонская компания RIA.com Marketplaces OÜ сравнила предложения и цены на приморские квартиры и дома (расстояние от моря — не больше 3 километров) в ряде городов Эстонии, Латвии, Литвы и Украины, и вот что из этого вышло.
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