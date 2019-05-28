ОБЗОР: Сравнение цен на недвижимость у моря в странах Балтии и в Украине

Управляющая ведущим сайтом объявлений о продажах недвижимости в Украине эстонская компания RIA.com Marketplaces OÜ сравнила предложения и цены на приморские квартиры и дома (расстояние от моря — не больше 3 километров) в ряде городов Эстонии, Латвии, Литвы и Украины, и вот что из этого вышло.

1 5 Эстония