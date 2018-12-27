Новый Фабийонишкский бассейн на ул. С.Нериес строили больше года. Это 25-метровый бассейн с 8-ю дорожками, зоной бассейнов, тренажерным залом, спортзалом, в нем будет трибуна болельщиков на 100 мест, раздевалка для 140 посетителей, рядом с бассейном будет парковка.

Объявлены и цены на услуги бассейна. Одноразовый билет на 4 ч. стоит 19 евро (бассейн, бани, тренажерный зал), без зала 2-часовой билет обойдется в 10 евро.

Месячный абонемент стоит 97 евро, а годовой – 319 евро, абонементы с тренажерным залом будут стоить соответственно 115 и 369 евро.

Открытия бассейна ждут спортсмены, у которых наконец-то появится место для тренировок, а второклассники по программе будут учиться здесь плавать на уроках физкультуры. Планируют, что после появления второго бассейна, учиться плавать смогут все ученики вторых классов литовской столицы.

Строительство бассейна обошлось в 3,1 млн. евро. Его строили компании Irdaiva и Statybos kodas.