На сайте аукционов сказано, что новый хозяин получит здание площадью 5429,39 кв. м, за 10 002 000 евро. Но надо не забывать, что это только начальная цена.

Регистрация на аукцион начнется 29 октября и продлится до 9 декабря. Желающие принять участие должны заплатить по 50 000 евро.

Сам аукцион состоится 12-13 декабря.

Данные об аукционах по продаже Каунасского и Клайпедского почтамтов будут объявлены 24 октября.