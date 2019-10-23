На сайте аукционов сказано, что новый хозяин получит здание площадью 5429,39 кв. м, за 10 002 000 евро. Но надо не забывать, что это только начальная цена.
Регистрация на аукцион начнется 29 октября и продлится до 9 декабря. Желающие принять участие должны заплатить по 50 000 евро.
Сам аукцион состоится 12-13 декабря.
Данные об аукционах по продаже Каунасского и Клайпедского почтамтов будут объявлены 24 октября.
Объявлена начальная стоимость Вильнюсского центрального почтамта (2)
В среду компания "Литовская почта" объявила о...
Прибыль банка Swedbank в этом году выросла на 7% до 95 млн евро (1)
За девять месяцев этого года один из крупнейших...
Elektrum Lietuva: цена на электроэнергию снизилась во всех трех странах Балтии
Цена на электроэнергию на прошлой неделе снизилась во...
В Клайпеду придет крупный груз СПГ из Норвегии (3)
Во вторник в Клайпеду прибывает новый крупный груз...
Цены на литовскую промпродукцию за год снизились заметнее, чем в других странах Балтии (1)
Индекс цен на литовскую промышленную продукцию за год...
TOP новостей
Владимир Познер в интервью DELFI: Сталина на Западе боялись, а Путина ненавидят (79)
"На Западе к Сталину , который, на мой взгляд, намного...
Эксперты выясняют причины смерти зайца в Алитусе: первые данные ветеринаров нерадостные (43)
18 октября, т.е. на третий день большого пожара в Алитусе...
Из-за пожара в Алитусе семья Хомичюса покинула город (13)
На прошлой неделе на складах одной алитусской компании...
Осенью количество ДТП сокращается с переходом водителей на зимнюю резину (1)
Сменить резину на зимнюю, по действующим в Литве...
Объявлена начальная стоимость Вильнюсского центрального почтамта (2)
В среду компания "Литовская почта" объявила о...