Объявлен конкурс подрядчика на строительство могильника отходов с ИАЭС

ИАЭС объявила конкурс 28 марта, предложения ожидаются до 30 июня, указано на Центральном портале конкурсных закупок.

Победитель конкурса должен будет до 2023 года площадке рядом с территорией ИАЭС построить всю инфраструктуру и два из трёх запланированных железобетонных модулей – в них можно будет разместить около 70 тыс. кубометров упакованных в бетонные контейнеры и зацементированных отходов.

Третий модуль будет построен, если в этом будет необходимость, сообщает ИАЭС.

Отходы будут размещаться в могильнике до 2038 года, за период до полного закрытия станции должны быть захоронены все радиоактивные отходы.

Проект финансируется на средства программы Евросоюза, предназначенной для ИАЭС.

Конкурс на создание могильника важен в отношении национальной безопасности. Подрядчика должно утвердить правительство. Это делается, чтобы избежать ситуации, когда заказ на дорогостоящие проекты по закрытию ИАЭС получила германская Nukem, которая впоследствии стала подконтрольной компании "Атомстройэкспорт" российского гиганта по строительству в области атомной энергетики "Росатом".