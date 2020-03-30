Объявлен конкурс подрядчика на строительство могильника отходов с ИАЭС

ИАЭС объявила конкурс 28 марта, предложения ожидаются до 30 июня, указано на Центральном портале конкурсных закупок.
Победитель конкурса должен будет до 2023 года площадке рядом с территорией ИАЭС построить всю инфраструктуру и два из трёх запланированных железобетонных модулей – в них можно будет разместить около 70 тыс. кубометров упакованных в бетонные контейнеры и зацементированных отходов.
Третий модуль будет построен, если в этом будет необходимость, сообщает ИАЭС.
Отходы будут размещаться в могильнике до 2038 года, за период до полного закрытия станции должны быть захоронены все радиоактивные отходы.
Проект финансируется на средства программы Евросоюза, предназначенной для ИАЭС.
Конкурс на создание могильника важен в отношении национальной безопасности. Подрядчика должно утвердить правительство. Это делается, чтобы избежать ситуации, когда заказ на дорогостоящие проекты по закрытию ИАЭС получила германская Nukem, которая впоследствии стала подконтрольной компании "Атомстройэкспорт" российского гиганта по строительству в области атомной энергетики "Росатом".
TOP новостей
Такой Пасхи в Литве еще не было: профессор рассказал, что нельзя делать (40)
Европе пока не удается справиться с коронавирусом ,...
В многоквартирном доме – жители восстали против изолированного мужчины (50)
В минувший четверг вечером в деревне Вайнотишкяй...
Премьер Литвы: учебный год остановлен не будет, полеты и паромное сообщение прекращаются (9)
Учебный год в Литве завершен не будет, а решения по...
Во время карантина – особые льготы для водителей: полиция не будет наказывать даже за просроченное удостоверение
Министерство внутренних дел Литвы приняло решение,...
Выпад в общественном транспорте: молодые люди плевались и, бранясь, сказали, что думают о коронавирусе
В социальных сетях распространяется видео, на котором...