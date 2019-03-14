Победителю конкурса предстоит возвести два железобетонных модуля, в которых можно будет разместить до 70 тыс. кубометров обработанных, упакованных в бетонные контейнеры радиоактивных отходов. Отходы будут размещаться в них до 2038 года, когда ИАЭС полностью не останется, сообщила станция.

В будущем, если понадобится, будет построен третий модуль, тогда могильник сможет вмещать около 100 000 кубометров упаковок.

Проект B25-2 финансируется на средства Евросоюза (ЕС).