Не действующая уже десять лет и находящаяся в процессе закрытия Игналинская АЭС (ИАЭС) в четверг объявила конкурс подрядчика на строительство поверхностного могильника для радиоактивных отходов (проект B25-2) стоимостью примерно 100 млн евро.
© DELFI / Domantas Pipas

Победителю конкурса предстоит возвести два железобетонных модуля, в которых можно будет разместить до 70 тыс. кубометров обработанных, упакованных в бетонные контейнеры радиоактивных отходов. Отходы будут размещаться в них до 2038 года, когда ИАЭС полностью не останется, сообщила станция.

В будущем, если понадобится, будет построен третий модуль, тогда могильник сможет вмещать около 100 000 кубометров упаковок.

Проект B25-2 финансируется на средства Евросоюза (ЕС).

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