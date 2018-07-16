Объявлен конкурс на приобретение земельных участков для Rail Baltica

Компания объявила тендер на услуги по изъятию земли, победитель которого должен будет подготовить проекты и реализовать их. Предложения на конкурс можно представлять до 13 августа.
В 2017 году было объявлено, что Министерство транспорта и коммуникаций о приобретении земли сообщило владельцам 2031 земельного участка, которые входят в эту территорию. У них необходимо будет взять около 1,2 тыс. земельных участков, у государства - ещё 63 , точная цена которых выяснится после оценки имущества. Оценщики будут отобраны на конкурсной основе, а процедуры планируется завершить во второй половине 2019 г.
В 2014 году тогдашний министр транспорта Римантас Синкявичюс прогнозировал, что для выкупа земли может потребоваться около 753 млн евро.
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