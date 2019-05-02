На пресс-конференции 30 апреля Олейник вместе с председателем альянса Литовских профсоюзов Аудрюсом Цузанаускасом рассказал, что почти три месяца работал, не получая зарплаты, а затем был избит в Польше и выброшен из транспортного средства.

В эфире передачи "День на DELFI" украинец сказал, что Коломиец сам приехал к нему в Польшу, где он остановился на отдых.

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"В 4 часа утра приехал директор, разбудил меня, устроил скандал, не хотел переписывать накладную на свое имя. Я не согласился отдать ему свою карту, я боялся, что они могут ее испортить или стереть данные, чтобы я не мог ничего сделать.

Потом он стал выбрасывать мои личные вещи, документы, я просил отдать мои вещи, он отказался, потом толкнул меня, я упал на водительское сиденье, ударился ребром об сиденье. Он прижал меня коленом, ударил по голове, я этого не ожидал, я не думал, что такое может случиться, поскольку я уже предупреждал начальника, что уйду с работы, если он со мной не рассчитается", - рассказал водитель.

Коломиец сказал, что на месте происшествия находилась и польская полиция.

"Я приехал, а он в машине пьяный. Ему предложили провериться на трезвость, но он отказался. Его и до этого заставали пьяным, кроме того, за другими неприглядными делами. Это вызвало подозрение", – сказал представитель Sev transport.

Собеседник сказал, что чувствовал запах перегара, но полиция ничего сделать не могла, потому что в тот момент Олейник машиной не управлял.

"Однако полицейские посоветовали мне не давать ему ключи от тягача", – сказал Коломиец.

Он сказал, что Олейник врет и о насилии и о том, что ему не платили за работу.

"Работа водителя большегрузной машины означает полный контроль. Шаг вправо, шаг влево, все видно. У него были нарушения. Раньше он писал массу объяснительных. Например, связанных с нарушением режима работы и отдыха. Это большие штрафы как для него, так и для компании.

Знаете, у меня не тот возраст, чтобы я поднимал руку на водителя. Если бы я так поступал с каждым водителем, то у меня болели бы руки", – сказал Коломиец.

По подсчетам Олейника, компания Sev transport задолжала ему 5000 евро. Однако Коломиец сказал, что деньги водителю платили.

"Он получал деньги. О 5000 евро он может говорить, что хочет, но это ничего не значит. Может, у него сложилось впечатление, что у нас, как в Украине – если дают наличными, значит, это "черные" деньги и никто их нигде не фиксирует, можно говорить, что ничего не получал. За это время он получил около 2000 евро, – сказал представитель фирмы. – Я ему переводил деньги на счет, давал наличными, все зафиксировано в документах".

Коломиец сказал, что пока не рассматривает возможность обращения в суд, чтобы защитить свою репутацию.

"Но в полицию уже обратились, поскольку он украл важные финансовые документы. Наша компания понесла ущерб", – сказал собеседник.

Представитель Sev transport сомневался в том, что после свидетельства Олейника ему будет сложно найти работников.

"Может, будет трудно, а может, наоборот, будет легко. В чем тут дело? Пришел водитель, который рассказал, что его избили? Он должен предъявить документы.

Может быт и так, что его избила польская полиция. Я уехал, а он с ними остался жив и здоров. Он был сыт, с сигаретой в зубах, с телефоном в руках, рядом с полицейским автомобилем. Не так культурно выглядел, как у вас в студии", – сказал Коломиец.

Он не мог уточнить, сколько на данный момент человек работает в Sev transport. По данным "Содры", 29 апреля их было 10.

В марте 2019 года средняя зарплата работников, проработавших полный и неполный месяц составляла 631,59 евро "на бумаге", значит 440 "на руки".

Олейник рассказал, что ему обещали зарплату в размере 1800 евро. Правда, большую часть зарплаты водителей большегрузных машин составляют суточные, с которых налоги в "Содру" не платят.

По данным Центра регистра, единственный акционер Sev transport - Лариса Коломиец. В новейшем финансовом отчете сказано, что в 2017 году у компании было имущество на сумму 123 422 евро.

В 2017 году Sev transport получила доходы от продаж в размере 368 065 евро. Чистая прибыль компании составила 2449 евро.