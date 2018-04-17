Правоохранители подчеркивают, что это расследование вскрыло системную коррупцию, при которой представители бизнеса, добиваясь выгодных для себя решений не только в реальном времени, но и в будущем, оказывали или стремились оказать воздействие на влиятельных политиков или политические партии.

Дело о политической коррупции концерна MG Baltic, Литовского либерального движения (ЛЛД) и Партии труда (ПТ) намечается передать в суд в среду.

Об этом информировал на пресс-конференции главный прокурор Департамента расследований организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры Литвы Мартинас Йовайша.

"Мы считаем, что после проведения окончательных действий дело мы сможем передать в суд уже завтра", - сказал М. Йовайша.

По его словам, объем досудебного расследования особенно велик, в деле 108 томов, только обвинительный акт составляют 450 страниц. В уголовном деле к ответственности привлечены три юридических лица - ЛЛД, ПТ, MG Baltic и пять физических лиц - во вторник им еще предъявляются обвинения.

Начальник отдела досудебного расследования Вильнюсского управления Службы спецрасследований (ССР) Рамунас Лукошюс подчеркнул, что при проведении досудебного расследования удалось вскрыть системную политическую коррупцию.

"Удалось выявить и раскрыть факты не только в уголовном, но и в общеполитическом смысле, которые затрагивают политическую коррупцию не просто в отдельных случаях, а мы говорим именно о системной коррупции, опутавшей своей сетью политических деятелей, бросающих тень на других лиц, которые, возможно, не являются подозреваемыми в деле, но их фамилии звучат", - сказал Р. Лукошюс.

По его словам, расследование показало, что, добиваясь выгодных для себя решений, представители бизнеса "прикладывали все усилия через своего представителя для того, чтобы подкупить политиков, чтобы влиять на их решения, на людей, которые принимают эти решения на самом высоком уровне".

Один из подозреваемых в этом деле, бывший парламентарий и бывший лидер ЛЛД Элигиюс Масюлис в среду даст пресс-конференцию о предъявленных ему обвинениях.

В ходе досудебного расследования было опрошено более 150 человек, более 50 из них - члены сейма прошлого и нынешнего созывов, несколько бывших министров, членов Европарламента. Было проведено более 200 опросов, более 30 обысков.

В передаваемом в суд деле о политической коррупции Р. Курлянскис обвиняется в подкупе и торговле влиянием.

Р. Курлянскис обвиняется в даче взятки бывшему лидеру ЛЛД Э. Масюлису, экс-либералу Шарунасу Густайнису, Гинтарасу Стяпонавичюсу и бывшему председателю ПТ Витаутасу Гапшису.

Правоохрана подозревает, что предприниматель так добивался принятия вероятно выгодных для концерна решений при рассмотрении и принятии в сейме проекта Закона о потребительском кредите, постановления сейма о проекта партнерства государственного и частного секторов "Дорога Вильнюс - Утяна", а также стремился оказывать влияние на другие решения.

По словам правоохранителей, один из руководителей концерна стремился оказывать влияние на политиков и относительно некоторых важных назначений - в обвинениях говорится, что взятки В. Гапшису были также переданы за обещание повлиять на решение относительно того, чтобы тогдашний руководитель Литовских железных дорог Стасис Дайлидка был оставлен на должности еще на один срок полномочий, а также за обещание повлиять на членов фракции при принятии решения о результатах конкурсных закупок, объявляемых Игналинской АЭС.

По словам М. Йовайши, максимальный срок наказания, который грозит обвиняемым физическим лицам - до восьми лет лишения свободы, между тем юридическим лицам грозит ликвидация, ограничение деятельности или штраф в размере до 1,9 млн евро.

Прокурор отклонил обвинения, прозвучавшие из уст президента MG Baltic Дарюса Моцкуса, о том, что дело было политизировано, подчеркнув, что заявления "не подкреплены фактами".