"Влияние на банковский сектор Балтийских стран, несомненно, негативное. В начале 2018 года большой удар по репутации банков региона нанес крах латвийского банка ABLV, обвиненного в отмывании денег, дела неизбежно портит все не заканчивающаяся история Danske Bank. Если подтвердятся, не важно в каком объеме, обвинения, брошенные Swedbank, для Балтийских стран это будет еще один удар по репутации", – сказал BNS глава комиссии по налогам Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас.

Глава ассоциации "За честное банковское дело" Кяститус Курпшис отмечает, что новые факты свидетельствуют о том, что как отдельные банки, так и национальные органы надзора не способны должным образом бороться с отмыванием денег, поэтому нужно думать о более строгом регулировании европейских банков в целом.

"Необходимо в европейском масштабе создавать механизмы надзора над банками и финансовым сектором высокого уровня, а также реализующие их ведомства. После обеспечения их должного финансирования, надзор над финансовым сектором будет более гармоничным. Совершенно наивно надеяться, что банки способны справиться сами. Они уж точно не стадо невинных овечек, они ближе к волкам", – сказал BNS Курпшис.

По его словам, банковский бизнес уже давно стал глобальным, поэтому присматривать за ним на национальном уровне становится просто невозможно.

По мнению Дубниковаса, строгая позиция литовского государства в отношении России позволила сократить и риски финансовой системы. Банк Литвы в 2012 году не разрешил российскому "Инвестиционному Торговому Банку" учредить представительства в стране, а после краха активно работавших с Россией банков Snoras и Ukio bankas, вклады нерезидентов в Литве не достигают и 3%.

"Несомненно, капитал с Востока, не только из России, но и из других стран, где значительные количества нелегально полученных денег, постоянно ищет лазейки на Восток. Литва не привлекательная для такого капитала, поэтому естественно, он обходит страну, которая скептически настроена к нему", – сказал Дубниковас.

По его словам, в данном случае наиболее шатко выглядит положение Латвии, где средства нерезидентов составляют 40 или больше процентов. Дубниковас считает, что по этой причине Латвия может столкнуться с проблемами, сходными с теми, которые несколько лет назад ударили по финансовому сектору Кипра, который зависел от российского капитала.

"Этот капитал будет неизбежно мигрировать. Хвост теневому капиталу в Латвии уже прижат, и в этой стране он вряд ли может надеяться на более светлое будущее, однако для самой Латвии и ее финансового сектора последствия которого, скорее всего, будут ощущаться ни один год", – пояснил Дубниковас.

Глава литовского отделения Transparency International Сергей Муравьёв сказал BNS, что даже если выяснится, что в историю Swedbank не было вовлечено подразделение в Литве, или другой бизнес страны, это не получит широкого резонанса в обществе, он будет заглушен продолжающимся сейчас скандалом с судейской коррупцией.

"Многое будет зависеть от того, будет ли вовлечено в скандал с отмыванием денег подразделение Swedbank в Литве, или другой бизнес в нашей стране. В противном случае, я бы не удивился, если бы общество придавало бы этому значение долго. (...) Дело о коррупции судей значительно ближе каждому из нас", – сказал BNS Муравьёв.

"Если подозрения подтвердятся, несомненно, многое будет зависеть от реакции представителей Swedbank и от их способности убедить бизнес-общественность и органы надзора в том, что банк смог решить эти проблемы. Иначе я не знаю, почему бы люди хотели бы связывать свою деятельность и халатным и скомпрометировавшим себя банком", - сказал он.

Во вторник шведские СМИ сообщили, что Swedbank мог быть вовлечен в отмывание денег Danske Bank в Эстонии, которое длилось десятилетие. Шведское телевидение SVT сообщает, что денежные потоки между Swedbank и филиалом Danske Bank в Эстонии в 2007-2015 годы могли превысить 40 млрд. шведских крон (3,8 млрд. евро), и это могло быть отмыванием денег – они отправлялись между 50-ю счетами реально не действовавших компаний.