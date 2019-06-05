Общее количество рейсов в литовском воздушном пространстве за год почти не изменилось

Гендиректор Oro navigacija Миндаугас Густис сказал, что в Литве основную часть составляют регулярные маршруты.

"Второе место занимают нерегулярные, или чартерные рейсы, в последний месяц их количество значительно выросло и преодолело рубеж в 10%", – отметил в пресс-релизе М. Густис.

Количество транзитных рейсов, которые составили четверть всех обслуженных рейсов, выросло на 0,3% и составило 18500, регулярных (84%) – на 0,2% до 20600, нерегулярных (11,5%) – на 7,3% до 2800.

В Вильнюсском аэропорту (обслужено 70,6% всех рейсов) количество рейсов за год выросло на 0,5% до 4500, в Каунасе – на 11,1% до 891, в Паланге – оно сократилось на 18,4%, а в Шяуляй также снизилось на 11,8% до 586.