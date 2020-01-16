Оборот одного из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas в прошлом году составил 179,8 млн евро и был 1% меньше, чем в 2018-ом году.
© DELFI / Karolina Pansevič

Только в декабре оборот Novaturas составил 9,1 млн евро – это на 16% меньше, чем в декабре 2018 года, сообщила компания Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

В прошлом году Novaturas обслужил 293,6 тыс. клиентов, что на 4% меньше, чем в позапрошлом. Только в декабре количество обслуженных клиентов сократилось на 5% до 11,2 тыс.

Novaturas отмечает, что зимний сезон на туристическом рынке Балтийских стран был менее интенсивным, как правило, в декабре и январе туристические потоки сокращаются.

Статьи по теме:
Прибыль туроператора Novaturas сократилась на 76%  (6)
Скажи, где ты отдыхаешь, и я скажу, кто ты: в Литве увеличивается средний класс  (130)

По сообщению компании, положительное влияние на результаты бизнеса оказали и меняющиеся привычки клиентов, которые приобретают туристические путевки заранее.

Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.

Оборот туроператора Novaturas в прошлом году сократился до 180 млн евро

Оборот одного из крупнейших в Литве туроператоров...

"Декабрьская лихорадка": министерства стараются истратить выделенные деньги до последнего цента (20)

Министерства получают из бюджета миллионы и умудряются...

Число полетов в воздушном пространстве Литвы в прошлом году возросло на 1,2% (1)

Число полетов в воздушном пространстве Литвы в прошлом...

Беларусь просит Литву переваливать предназначенную для нее нефть (5)

У Беларуси продолжаются разногласия с Россией из-за...

Читатели портала выбрали лучших работодателей в Литве в 2019 году (1)

14 января остановлено голосование в рамках...

TOP новостей

Мэр Вильнюса верит информации мальчиков-свидетелей: анализируют массу материалов (7)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что нельзя не...

Сергей Оленин

Морские биологи прольют свет на масштабы загрязнений со стороны Grigeo Klaipėda (2)

Многочисленные нарушения компании " Grigeo Klaipėda " вызвали...

"Декабрьская лихорадка": министерства стараются истратить выделенные деньги до последнего цента (20)

Министерства получают из бюджета миллионы и умудряются...

Тысячи жителей получили письма "Содры": на принятие решения – полгода (1)

В систему дополнительного пенсионного накопления в...

Загадочное похищение ребенка: опросили десятки людей, но ребенка и его родителей не нашли (8)

15 января вечером на ноги подняли вильнюсскую полицию,...