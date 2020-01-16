Оборот туроператора Novaturas в прошлом году сократился до 180 млн евро

Только в декабре оборот Novaturas составил 9,1 млн евро – это на 16% меньше, чем в декабре 2018 года, сообщила компания Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.
В прошлом году Novaturas обслужил 293,6 тыс. клиентов, что на 4% меньше, чем в позапрошлом. Только в декабре количество обслуженных клиентов сократилось на 5% до 11,2 тыс.
Novaturas отмечает, что зимний сезон на туристическом рынке Балтийских стран был менее интенсивным, как правило, в декабре и январе туристические потоки сокращаются.
По сообщению компании, положительное влияние на результаты бизнеса оказали и меняющиеся привычки клиентов, которые приобретают туристические путевки заранее.
Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.
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