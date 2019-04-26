Оборот предприятий общественного питания и по торговле напитками составил 174,707 млн евро и был на 1,6% больше, чем в январе-марте прошлого года, сообщил Департамент статистики.
Оборот компаний розничной торговли продуктами питания, алкоголем и табаком, за год вырос на 2,5% до 1,085 млрд евро, а компаний розничной торговли не пищевыми продуктами – на 9,8% до 994,384 млн евро, компаний розничной торговли горючим – на 9,9% до 560,233 млн евро.
Оборот оптовых и розничных предприятий по торговле и ремонту автомобилей и мотоциклов составил в январе - марте достигал 1,032 млрд евро, а только в марте – 365,38 млн евро.
Самоуправление Вильнюса: проект Национального стадиона в Вильнюсе вновь застрял (6)
Из конкурса строительства Национального стадиона...
В Кедайнской СЭЗ открывается фабрика по переработке конопли (6)
В Кедайняйской свободной экономической зоне (СЭЗ) в...
Реакции владельцев многоэтажной стоянки, из которой вылетел автомобиль BMW: такого за 15 лет не было (9)
После ужасного происшествия в четверг, когда...
Оборот розничной торговли в Литве за год вырос на 6,9% (1)
В первом квартале этого года объемы розничной торговли...
В Клайпеду вновь идет судно с газом "Новатэка" (74)
Из российского порта Высоцк в Клайпеду идет еще одно –...
TOP новостей
Зеленский: Литва - защитник Украины в ЕС и НАТО (122)
25 апреля министр иностранных дел Литвы Линас...
Сейм Литвы создал возможность срочно останавливать ТВ-трансляции без решения суда (128)
В пятницу Сейм Литвы создал возможности для Литовской...
В Кедайнской СЭЗ открывается фабрика по переработке конопли (6)
В Кедайняйской свободной экономической зоне (СЭЗ) в...
Сейм Литвы принял закон о переселении в страну литовцев из зон кризиса (30)
В пятницу парламент Литвы принял закон, создающий...
В Клайпеду вновь идет судно с газом "Новатэка" (74)
Из российского порта Высоцк в Клайпеду идет еще одно –...