Оборот Novaturas в этом году сократился на 1% до 117,3 млн евро

Только в августе оборот компании составил 17,4 млн евро – на 10% меньше, чем в августе прошлого года, сообщила компания Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.
В январе-августе компания обслужила 201 тыс. клиентов – на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года, только в августе она обслужила 32,2 тыс. человек – на 13% меньше.
"В последнем месяце третьего квартала – сентябре – мы надеемся обслужить больше пассажиров и достичь большего оборота, чем в сентябре прошлого года", – говорится в сообщении компании.
Акции Novaturas, у которого есть дочерние предприятия в Латвии и Эстонии, котируются на Вильнюсской и Варшавской биржах.
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