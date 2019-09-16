Оборот Novaturas в этом году сократился на 1% до 117,3 млн евро

Оборот одного из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas за восемь месяцев года составил 117,3 млн евро – на 1% меньше, чем в январе-августе прошлого года.
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Только в августе оборот компании составил 17,4 млн евро – на 10% меньше, чем в августе прошлого года, сообщила компания Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

В январе-августе компания обслужила 201 тыс. клиентов – на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года, только в августе она обслужила 32,2 тыс. человек – на 13% меньше.

"В последнем месяце третьего квартала – сентябре – мы надеемся обслужить больше пассажиров и достичь большего оборота, чем в сентябре прошлого года", – говорится в сообщении компании.

Акции Novaturas, у которого есть дочерние предприятия в Латвии и Эстонии, котируются на Вильнюсской и Варшавской биржах.

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