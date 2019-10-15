Оборот Novaturas в этом году сократился на 0,4% до 139,6 млн евро

Только в сентябре оборот компании был 22,3 млн евро – на 4% больше, чем в сентябре 2018 года, сообщила компания Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.
Компания в январе-сентябре обслужила 237,9 тыс. клиентов, что на 2% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года, а только в сентябре она обслужила 36,9 тыс. клиентов – на 3% больше.
Акции Novaturas, у которого есть дочерние предприятия в Латвии и Эстонии, котируются на Вильнюсской и Варшавской биржах.
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