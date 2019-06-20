Чистая прибыль предприятия за год сократилась на 14,75% до 2,023 млн евро, а в позапрошлом году она была 2,373 млн евро, говорится в отчете, представленном в Реестровый центр.
Продажи товаров и программного обеспечения компании в 2018 году увеличились на 51,7% до 79,823 млн евро, а услуг – на 13,45% до 2,096 млн евро.
Единственным акционером литовского предприятия является зарегистрированная в Нидерландах компания Huawei Technologies.
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