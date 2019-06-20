Предприятие по торговле технологиями и услугами китайской телекоммуникационной компании Huawei – Huawei Technologies (Vilnius) в прошлом году получило 81,92 млн евро выручки – на 50,4% больше, чем в 2017 году (54,450 млн евро).
© AFP / Scanpix

Чистая прибыль предприятия за год сократилась на 14,75% до 2,023 млн евро, а в позапрошлом году она была 2,373 млн евро, говорится в отчете, представленном в Реестровый центр.

Продажи товаров и программного обеспечения компании в 2018 году увеличились на 51,7% до 79,823 млн евро, а услуг – на 13,45% до 2,096 млн евро.

Единственным акционером литовского предприятия является зарегистрированная в Нидерландах компания Huawei Technologies.

Статьи по теме:

США решили отложить санкции против Huawei на больший срок (6)

Административно-бюджетное управление Белого дома...

Министр обороны Литвы: решения по технологиям Huawei будут приниматься на уровне НАТО и ЕС (3)

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что...

Huawei обжалует в суде внесение компании в черный список в США

В Huawei утверждают, что власти США не смогли...

Литовские компании следят за ситуацией с Huawei (7)

После того, как американский интернет-гигант Google...

Google ограничивает использование Android компанией Huawei (4)

Google отключит производителя телефонов Huawei от...

Бизнес

Klaipedos nafta ищет нового главу компании

Правление контролируемого государством оператора...

Евростат: цены на продукты питания в Литве – одни из самых низких в ЕС (2)

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в...

Оборот литовского Huawei Technologies вырос в 1,5 раза до 82 млн евро (1)

Предприятие по торговле технологиями и услугами...

Жители Литвы во время зарубежных поездок в этом году потратили 191 млн евро (1)

Во время зарубежных поездок туристы из Литвы в первом...

В Литве разница в зарплате мужчин и женщин в прошлом году уменьшилась

Разница в зарплате мужчин и женщин в литовской...

TOP новостей

В ваши двери могут постучаться: пожарные инспекторы проверяют наличие детекторов дыма в домах (6)

Чуть более года назад в нашей стране вступило в силу...

Переговорщики по коалиции в Сейме Литвы не договорились о пособиях на детей (1)

Представители ведущих переговоры о коалиции четырех...

Сквернялис все еще сомневается, оставаться ли премьером Литвы (8)

Премьер -министр Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что...

Артемий, играющий в русскую рулетку: ничего не выигрываю, но и не теряю свободу В национальной сегрегации виноваты обе стороны (27)

Он рассекает по литовскому городу Тракай в белых...

Грибаускайте наложила вето на закон о праве иметь оружие в военное время (23)

Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг наложила...