Чистая прибыль предприятия за год сократилась на 14,75% до 2,023 млн евро, а в позапрошлом году она была 2,373 млн евро, говорится в отчете, представленном в Реестровый центр.

Продажи товаров и программного обеспечения компании в 2018 году увеличились на 51,7% до 79,823 млн евро, а услуг – на 13,45% до 2,096 млн евро.

Единственным акционером литовского предприятия является зарегистрированная в Нидерландах компания Huawei Technologies.