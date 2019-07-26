Чистая прибыль компании составила 13,8 млн евро – в 4,1 раза больше, чем в 2017-2018 финансовом году, сообщает Lidl.
Сейчас в Литве действует 44 магазина Lidl. За прошлый финансовый год компания открыла 7 новых магазинов и инвестировала 39 млн евро. Первые 15 магазинов Lidl в Литве были открыты в начале июня 2016 года.
По данным BNS, сейчас сеть развивает более 10 проектов в Литве. Сеть также активно ищет территории для расширения не только в крупных, но и в небольших городах.
100% акций Lidl Lietuva принадлежит германской CE Beteiligungs.
Литовско-польский газопровод проложат Alvora и Siauliu dujotiekio statyba (2)
Магистральный газопровод в Польшу ( GIPL ) на территории...
Оборот Lidl Lietuva вырос на 23,5% до 368 млн евро
Работающая в Литве с июня 2016 года германская торговая...
Жителям престижных квартир в Вильнюсе компания преподнесла неприятный сюрприз (15)
Житель квартала Rinktinės urban, находящегося в центре...
Bolt представит услугу проката самокатов в Вильнюсе (5)
Международная транспортная платформа Bolt ,...
Achema заказала для себя еще 3 больших газовоза (8)
Крупнейший потребитель газа в стране, производитель...
TOP новостей
На литовское взморье едут толпы людей: за последние номера просят сотни евро (75)
Праздник моря и благоприятный прогноз синоптика...
Щедрый июнь: какие работодатели в Литве выплатили впечатляющие зарплаты? (3)
Новейшие данные Фонда социального страхования ("Содры")...
Вице-министр рассказал, что поможет победить нищету в Литве: уплаченные налоги, профсоюзы и инвестиции (12)
После того, как Департамент статистики Литвы сообщил,...
Экономист назвал настоящую причину нищеты в Литве (32)
В Литве за чертой бедности в прошлом году в Литве жили...
Экономист Swedbank: рассказы о росте нищеты в Литве - россказни (28)
Старший экономист банка Swedbank в Литве уверяет, что...