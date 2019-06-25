Оборот компании Sanitex превысил 1 млрд евро

Консолидированная чистая прибыль группы, объединяющей 11 компаний, выросла на 134% – более чем в два раза до 20,368 млн евро (8,704 млн евро), говорится в отчете, предоставленном Реестровому центрую
"Основные задачи группы на 2019 год – расширение деятельности в Литве, Латвии, Эстонии и Польше", – говорится в годовом сообщении.
Акционерам планируется выплатить 4,5 млн евро дивидендов – столько же, сколько и в прошлом году. В конце 2018 года у компании оставалось еще 113,588 млн евро нераспределенной прибыли.
Акционерами Sanitex являются девять физических лиц и две компании – Sun Invest и Torus LT. Крупнейшие пакеты акций принадлежат Станиславу Михневичу (52,6%), Sun Invest (13,8%), Генрикасу Эгидиюсу Нелюбашису (12,4%) и Йоланте Пясецкой (9,4%)
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