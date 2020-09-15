Оборот компании Novaturas снизился в этом году на 75% до 28,8 млн евро

Только в августе доходы компании составили 2,9 млн евро - на 83% ниже, чем в августе 2019 года, сообщила компания через вильнюсскую биржу Nasdaq.
За восемь месяцев текущего года компания обслужила 41,5 тыс. клиентов (на 79% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), только в августе - 5,7 тыс. клиентов (на 82% меньше, чем в августе 2019 года).
В августе компания организовывала туры в Грецию и Тунис для туристов из стран Балтии.
Акции компании Novaturas котируются на вильнюсской и варшавской биржах ценных бумаг.
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