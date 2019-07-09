В прошлом году оборот компании латвийского капитала Depo DIY LT, владеющей в Литве сетью розничной торговли строительно-отделочными материалами и садово-огородными товарами Depo, составил почти 63,3 млн евро –в 2,3 раза больше, чем в 2017 году (28,1 млн евро).
Kaune atidaryta Depo
© Skaitytojo nuotr.

В прошлом году компания продала товаров на 72,74 млн евро и представила скидок на 9,66 млн евро, говорится в отчете, представленном Реестровому центру.

В прошлом году чистые убытки Depo DIY LT составили 3,5 млн евро (в 2017 году – 1,85 млн евро), в конце года у компании накопилось 6,37 млн евро не распределенных убытков.

"Убытки компании – это часть планируемых инвестиций в сеть магазинов. По мнению руководства, финансовое состояние компании стабильное – это хорошая основа для дальнейшего расширения", – говорится в годовом сообщении компании.

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В 2018 году она открыла два магазина в Вильнюсе и неофициально сообщила, что инвестировала в них 35 млн евро. В данный момент сети принадлежат пять магазинов в Литве – в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Панявежисе.

По данным на конец 2018 года в компании работали 755 человек.

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