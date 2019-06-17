"Хочу сообщить, что после долгих, глубокомысленных и мучительных размышлений мы приостановили проект парка Сапег. Процесс планирования мы заново начнём ещё на этой неделе", - говорится в сообщении.

Возмущение возникло после того, как работы по восстановлению парка были начаты без должного обсуждения его с местными жителями. Планировалось восстановить проект барочного парка XVII в. Однако, как утверждает местное сообщество, данный проект не основывается на каких-либо исторических документах.

Позже интересы муниципалитета и местного сообщества пересеклись в связи с запланированной вырубкой деревьев, причём в период размножения птиц. П.Подярскис, со своей стороны, утверждает, что проект соответствует предъявленным к нему требованиям.

"Проект разработан качественно: он соответствует заданным критериям и задаче. Его одобрили ведомства, Палата архитекторов и т.д. Однако мы считаем, что восстановление парка в стиле барокко - не лучшее решение для этого места, какое можно было сделать. Поэтому мы расторгаем действующий в настоящее время договор на выполнение подрядных работ. Строительные ограждения будут убраны на этой неделе, и жители смогут опять проводить время в парке. В ближайшем времени мы проинформируем о дальнейших действиях", - пишет в социальной сети П.Подярскис.

Поскольку муниципалитет города Вильнюса проигнорировал критику сообщества Антакальниса касательно вырубки деревьев в парке Сапег, министр окружающей среды Кястутис Мажейка пообещал приостановить финансирование проекта по благоустройству парка в сумме 0,4 млн евро. В конце мая министр окружающей среды призвал муниципалитет договориться с сообществом в двухнедельный срок.

"Расчёты должны быть сделаны до 15 июня, тогда и будет принято окончательное решение. Если муниципалитет найдёт компромисс с сообществом, мы не станем возражать, пусть всё идёт по плану", - утверждал К.Мажейка.

Ранее столичный муниципалитет планировал в процессе обустройства парка Сапег в стиле барокко вырубить около 300 деревьев, однако после публичной критики было решено уменьшить эту цифру примерно на треть. Сообщество этим не было довольно. Его представители утверждают, что 193 дерева будут срублены без учёта предложений местных жителей, без проведения оценки состояния зелёных насаждений и без учёта гнездящихся и размножающихся здесь птиц.

В первый раз реконструкция парка Сапег была приостановлена в марте этого года. Проект планировалось завершить к 2020 году. 20 июня община Антакальниса планировала организовать концерт "За сохранение парка Сапег".

Приведение парка в порядок планировалось закончить к середине 2020 года. Этот парк был основан в конце XVII в., его по проекту Джованни Баттисто Фредианио в барочном стиле построил гетман великий Литовский Казимерас Йонас Сапега (Казимир Ян Сапега).