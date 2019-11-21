В парламенте на конференции, посвященной банкам в Литве председатель Комитета по бюджету и финансам Валюс Ажуолас сказал, что ситуация в этой сфере в регионах Литвы - головная боль. По его словам, люди рассказывают, что ездят в ближайшее банковское отделение за 50 км, а там узнают, что должны были зарегистрироваться по интернету, чтобы сделать перевод они вынуждены платить большие деньги и вообще им сложно пользоваться своими же деньгами.

"Услуг становится все меньше. Каждый день слышим о закрытии отделений, есть районы, где банков нет или остались последние. (…) Хорошо, что есть альтернатива, например "Литовская почта", платежные агентства, кредитные унии, но этого не хватает. Нужно, чтобы услуга стала доступнее. (…) Мы понимаем, что в будущем все услуги будут "электронными", но сейчас не все могут находиться в электронном пространстве", – сказал Ажуолас.

По данным опроса Литовской ассоциации банков, 66% компаний в регионах пытались получить финансирование, из них 65% - получили. Президент ассоциации Мантас Залаторюс отметил, что это показывает - большая часть бизнеса в регионах финансирование получает.

Он сказал, что разделяет мнение о том, что нельзя слепо вводить электронные услуги. По данным ассоциации, 450 000 жителей в Литве все еще не пользуются интернетом и э-банкингом.

Статистика показывает, что только в 2030 г. абсолютное большинство клиентов в Литве будет пользоваться интернет-услугами банков.

"Есть еще 12–15 лет, в этот период такие вопросы будут актуальными", – сказал Залаторюс.

Он упомянул, что сейчас у банков и кредитных уний есть 284 отделений.

"Действительно есть такие места, где люди едут в банк по 25 км, это надо признать", – сказал Залаторюс.

Однако он заметил, что переход в электронное пространство в этой сфере продолжится. Сами банки будут не в силах обслужить тех клиентов, которые нуждаются в этом, поэтому будут сотрудничать с терминалами Perlas и с другими поставщиками услуг.

"Второй момент – безопасность: люди старшего возраста часто говорят, что боятся электронного пространства. Все обязаны гарантировать безопасность, включая банки", – заметил он, сказав, что изменить привычки людей сложно.

Представители малого и среднего бизнеса на конференции сказали, что бывают проблемы, когда банки сообщают о сбоях в работе, у людей нет наличных, в таких ситуациях сложно что-то сделать. Люди поднимали вопрос расходов на продолжительную поездку в ближайшее банковское отделение.

Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас сказал, что наличные стоят дороже электронных денег. Для бизнеса выход - инкассация, но она стоит денег.

"Наличные против электронных – огромная проблема", – сказал Василяускас, возможно, имея в виду НДС и "тень".

Залаторюс назвал альтернативы для тех 450 000 жителей, которые не пользуются интернетом.

"Сегодня в Литве есть 900 банкоматов, но мест, где можно обналичить средства - 4000. Их число увеличилось. Есть больше 2000 терминалов, деньги можно снять почти во всех магазинах в регионах, а также в магазинах крупных сетей и киосках печати. Сеть таких партнеров постоянно растет и будет расти, а число банкоматов будет сокращаться", – сказал Залаторюс.

Василяускас заметил, что высокая концентрация на этом рынке - факт, поэтому будут пытаться привлечь новых поставщиков услуг.

Мэр Швенченского района Римантас Клипчюс сказал, что жители этой мэрии стареют, рынок наличных никуда не ушел. По словам мэра, часть людей не хочет пользоваться электронными услугами, часть не может, а есть и "теневая" сторона – люди получают доходы наличными.

"Что касается банков – у нас осталось одно отделение, но сейчас он предоставляет лишь электронные услуги. У нас есть один банкомат, в котором можно обналичить средства или положить их на свой счет", – сказал он.

Клипчюс подчеркнул, что в регионах есть люди, пользующиеся услугами Revolut, они знают, что такое FINTECH, у них нет проблем поехать в отделение банка в город или решить вопросы по интернету. Но есть проблемы, связанные с людьми старшего возраста, для них важно живое общение.

"Муниципалитет мог бы помочь людям в плане обучения электронной грамотности. Сегодня у нас даже в школах не хватает экономических знаний", – сказал мэр.

Он рассказал, что у них по мере ухода банков свои позиции упрочила Игналинская кредитная уния, расширив свою сеть. Второй момент - терминалы, которые есть во всех ТЦ.