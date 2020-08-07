Глава компании Vandens kelias Нериюс Шилгалис сказал, что путь проверяют перед каждым рейсом проверяют путь, чтобы убедиться, в том, что катер не попадет на мель. Но он признал, что если Неман будет становиться мельче, то сезон Raketa завершит раньше обычного.

"Нам нужна глубина не меньше 70 см, но Неман обмельчал, поэтому перед каждым рейсом проверяем путь. Пока глубины нам достаточно, но если не будет сильного дождя, на следующей неделе катер придется остановить", – сказал Шилгалис.

Сейчас самые опасные места находятся под Юрбаркасом. Около Каймялиса глубина составляет 1,15 м, около Середиса и Бельведериса - 1,05-1,20 м.