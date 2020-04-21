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Объёмы погрузок в Клайпедском порту в первом квартале этого года составили 11,3 млн тонн - на 6,4% меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщила дирекция порта.
Klaipėdos konteinerių terminalas
Klaipėdos konteinerių terminalas
© DELFI / Orestas Gurevičius

Объёмы погрузок наливных грузов сократились на 0,1% до 2,4 тонны, навалочных грузов - на 1,8% до 5,2 млн тонн, а генеральных грузов - на 15,5% до 3,7 млн тонн.

За три месяца этого года в Клайпедский порт зашли 1592 судна - на 3,2% (52 судна) меньше, порт посетило 37,4 тыс. пассажиров - на 3,2% (1235 пассажиров) меньше, чем в прошлом году.

Только в марте установлен новый рекорд погрузок за месяц - 4,5 млн тонн, что на 7% больше, чем в прошлом году.

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