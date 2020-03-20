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В Литве в прошлом году всеми видами транспорта было перевезено 163,8 млн тонн грузов – на 7,2% больше, чем в 2018 году.
Vilkikai prie Kalė uosto
Vilkikai prie Kalė uosto
© AP / Scanpix

Как и в предыдущие годы, больше всего грузов (72,1%) перевезено автодорожным транспортом.

Объёмы международных грузоперевозок в прошлом году выросли на 10,9% до 103,4 млн тонн. Автодорожным транспортом было перевезено 55,3% всех международных грузов, железнодорожным транспортом – 38,2%, сообщил Департамент статистики.

ru.DELFI.lt
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