Как и в предыдущие годы, больше всего грузов (72,1%) перевезено автодорожным транспортом.

Объёмы международных грузоперевозок в прошлом году выросли на 10,9% до 103,4 млн тонн. Автодорожным транспортом было перевезено 55,3% всех международных грузов, железнодорожным транспортом – 38,2%, сообщил Департамент статистики.