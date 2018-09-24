В эфире радиостанции Žinių radijаs глава Maxima LT Кристина Мейде сказала, что торговцы и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во время встречи поняли друг друга, хотя премьер после встречи заявил, что торговцы не признают проблему роста цен. Сама Мейде заметила, что говорили об одном и том же только разными словами. По ее мнению, главная проблема - не рост цен, а то, что большую часть своих доходов жители тратят на продукты.

"Продукты питания, если не считать алкоголь и табак, где на цены повлияли акцизы, подорожали на 4,2%. Мы проверяем по корзине продуктов, по тому, что на прилавках. Тут стоит упомянуть, что мы сравниваем товары, которые можно сравнивать. Те, что были 4 года назад и сейчас есть на прилавках.

На самом деле сегодня люди тратят на еду очень большую часть доходов. Не меньше 21% месячных доходов. Мы понимаем, что люди считают каждый цент, они думают не только о еде. Я согласна, что ненормально столько тратить, и это вызывает беспокойство. Поэтому я понимаю и озабоченность правительства. Сегодня доходы жителей растут, поэтому хотелось бы, чтобы соотношение части средств, уходящих на продукты, и общих доходов уменьшалось быстрее", – сказала Мейде.

Глава Maxima убеждена, что наибольшую пользу принесло бы снижение НДС. По ее словам, если бы было принято такое решение, она первая подписалась бы под ним и пообещала бы, что потребитель ощутит всю пользу от этого решения.

"Я могу вслух заявить, если такое сделают, то всю разницу мы пересчитаем в пользу клиента, клиент будет платить меньше. (...) Если товар станет дешевле, клиент сможет купить еще что-то другое, что сегодня он не может себе позволить. Он мог бы разнообразить свой рацион, купить какие-то дополнительные товары или услуги. И если сегодня надо было бы подписать меморандум и пообещать изменить цену на сумму сниженного НДС, я бы первой взяла в руки ручку и подписала бы", – заверила Мейде.

После встречи со Сквернялисом гендиректор компании Palink, которая управляет сетью магазинов Iki, Герардас Рогас сказал, что наибольшее влияние на снижение цен имело бы снижение НДС.

"Чтобы эффект был наилучшим, во-первых, мы должны снизить НДС на товары первой необходимости. Конечно, мы должны гарантировать, что всю пользу от этого снижения ощутят покупатели через снижение цен", – сказал Рогас.

Между тем Минфин указал, что снижение НДС дало бы краткосрочный эффект. В долгосрочном периоде цена все равно увеличилась бы и наибольшую пользу получили бы торговцы.

Мейде утверждает, что на поднятые вопросы уже реагируют, не дожидаясь плана правительства по борьбе с ценами. По ее словам, Maxima расширила свой список "Гарантии самой низкой цены" с 1000 до 2000 товаров. Кроме того, предложат специальную корзину самых необходимых товаров.

"Тем семьи, которые считают деньги на еду и хотят сэкономить каждый цент, мы хотим предложить корзину с товарами 10 наименований, самыми необходимыми – молоко, хлеб, яйца, макароны, гречка. Цены мы снизим до уровня 2012 г. На товары этой корзины. Она будет стоить чуть больше 5 евро, используя товары из этой корзины, можно прожить неделю, если докупить еще кое-что, – сказала Мейде.

Премьер после встречи с торговцами заявил, что Литва пригласит 12 крупных торговых сетей. По его словам, это увеличит конкуренцию, послужит снижению цен. Мейде считает, что рынок в Литве слишком невелик для появления новых игроков.

"По моему мнению, рынок сегодня довольно мал. Привычки покупателей устоялись, и новым было бы сложно. Взять, например, магазины сети Prisma. В Литве не так уж и много покупателей, я думаю, тут критерий маленькой страны важен", – прибавила директор Maximа.