Оборот предприятий общественного питания и по торговле напитками составил 111,4 млн евро и был на 6,5% больше, чем в прошлом году, сообщил Департамент статистики.
Оборот предприятий по торговле и ремонту автомобилей и мотоциклов составил в январе - феврале 666,5 млн евро - на 28,5% больше, чем год назад.
Объемы розничной торговли в Литве в этом году возросли на 6,4% до 1,7 млрд евро
Объемы розничной торговли без учета торговли...
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