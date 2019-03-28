Объемы розничной торговли в Литве в этом году возросли на 6,4% до 1,7 млрд евро

Оборот предприятий общественного питания и по торговле напитками составил 111,4 млн евро и был на 6,5% больше, чем в прошлом году, сообщил Департамент статистики.

Оборот предприятий по торговле и ремонту автомобилей и мотоциклов составил в январе - феврале 666,5 млн евро - на 28,5% больше, чем год назад.