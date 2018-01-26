Объемы розничной торговли в Литве, за вычетом предприятий по продаже и ремонту автомобилей, а также предприятий общественного питания и по продаже напитков, в прошлом году составили 10,376 млрд. евро (без НДС) - на 4,7% больше (в ценах для сравнения), чем в 2016 году.
© DELFI / Modesta Meškė

Оборот предприятий оптовой и розничной торговли моторными транспортными средствами и мотоциклами, а также по ремонту таких средств в прошлом году составил 3,373 млрд. евро и в сравнительных ценах был на 17,7% больше, чем в 2016 году, оборот предприятий общественного питания и по продаже напитков вырос на 1,9% до 631,4 млн. евро, сообщил Департамент статистики.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

"Литовские аэропорты" возглавит Гельжинис

Управляющую тремя аэропортами Литвы компанию Lietuvos oro...

ЕК будет частично финансировать исследования Круонисской ГЭС (1)

Еврокомиссия (ЕК) будет финансировать исследование...

Объемы розничной торговли в Литве растут (2)

Объемы розничной торговли в Литве, за вычетом...

В Латвии больным сотрудникам предлагают запретить приходить на работу

Впредь, в Латвии , если человек пришел на работу...

Оценка аналитиков: лидером по росту экономики в Балтии будет не Литва (2)

Рост экономики Литвы в этом году останется самым...

TOP новостей

Абсурд, связанный с "детскими" деньгами, продолжается: проверьте паспорт (15)

Одним из самых больших достижений 2017 года правящие в...

Тутейшие."Дорога в хинтерланд" - документальный сериал DELFI (40)

"Я думаю, что Шальчининкай должны стать нормальным...

Президент Литвы в Давосе: после выборов Россия останется агрессивной (58)

Президент Литвы , участвующая во Всемирном...

Президент Литвы поддержала Польшу в споре с ЕС: мы не можем обвинять друг друга (3)

В пятницу литовский президент Даля Грибаускайте...

Минфин США расширил антироссийские санкции из-за ситуации на Украине (1)

Министерство финансов США объявило о расширении...