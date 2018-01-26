Оборот предприятий оптовой и розничной торговли моторными транспортными средствами и мотоциклами, а также по ремонту таких средств в прошлом году составил 3,373 млрд. евро и в сравнительных ценах был на 17,7% больше, чем в 2016 году, оборот предприятий общественного питания и по продаже напитков вырос на 1,9% до 631,4 млн. евро, сообщил Департамент статистики.
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