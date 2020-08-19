Объемы погрузок снизились во всех портах стран Балтии, в Клайпеде остались самыми высокими

За январь-июль Клайпедский порт обслужил 25,919 млн тонн грузов - на 5,5% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Грузооборот Рижского порта уменьшился на 26,9% до 13,665 млн тонн, Вентспилского порта - на 41,5% до 7,826 млн тонн, Лиепайского порта - на 13,3% до 3,548 млн тонн.

Объемы погрузок нефти на Бутингском терминале в январе-июле этого года сократились на 20,5% по сравнению с прошлым годом - до 4,45 млн тонн нефти.

Таллинский объединенный порт за семь месяцев этого года данных не объявил. По данным Департамента статистики Эстонии, во всех портах страны за этот период перевалено около 21,6 млн тонн грузов - на 0,1 млн тонн меньше, чем в тот же период прошлого года.

На восточном побережье Балтики по объёмам погрузок по-прежнему лидируют порты России, хотя количество переваленных грузов снизилось и там.