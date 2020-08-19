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Погрузки за семь месяцев этого года снизились во всех крупнейших портах стран Балтии, самые крупные объемы погрузок - в Клайпедском порту, который занимает по погрузкам четвертое место на восточном побережье Балтийского моря, показали данные порта.
Объемы погрузок снизились во всех портах стран Балтии, в Клайпеде остались самыми высокими
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

За январь-июль Клайпедский порт обслужил 25,919 млн тонн грузов - на 5,5% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Грузооборот Рижского порта уменьшился на 26,9% до 13,665 млн тонн, Вентспилского порта - на 41,5% до 7,826 млн тонн, Лиепайского порта - на 13,3% до 3,548 млн тонн.

Объемы погрузок нефти на Бутингском терминале в январе-июле этого года сократились на 20,5% по сравнению с прошлым годом - до 4,45 млн тонн нефти.

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Таллинский объединенный порт за семь месяцев этого года данных не объявил. По данным Департамента статистики Эстонии, во всех портах страны за этот период перевалено около 21,6 млн тонн грузов - на 0,1 млн тонн меньше, чем в тот же период прошлого года.

На восточном побережье Балтики по объёмам погрузок по-прежнему лидируют порты России, хотя количество переваленных грузов снизилось и там.

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