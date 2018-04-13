В Литве в январе-феврале, по сравнению с тем же периодом прошлого года, экспорт увеличился на 7% до 4,2 млрд евро, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза, опубликованные в пятницу.
В Латвии объемы экспорта выросли на 15% до 2 млрд евро, а в Эстонии – на 12% до 2,1 млрд евро.
Импорт в Литве за год вырос на 9% до 4,6 млрд евро, в Латвии – на 8% до 2,3 млрд евро, в Эстонии - на 2% до 2,5 млрд евро.
Среди Балтийских стран наиболее значительным дефицит внешней торговли в январе-феврале был в Литве -0,5 млрд евро. В Латвии и Эстонии он составил по 0,3 млрд евро.
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