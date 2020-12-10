Дефицит внешней торговли в январе-октябре составил 314,1 млн евро и был в 6,4 раза ниже, чем год назад (2,017 млрд евро), привел Департамент статистики неокончательные данные.

Экспорт нефтепродуктов за год сократился на 51% (количество в тоннах сократилось на 26,7%), наземных транспортных средств – на 14,7%, пластика и изделий из него – на 9,5%. Импорт нефти сократился на 39,7% (в количественном выражении (тоннах) он снизился на 16,8%), наземных транспортных средств – на 26,6%, продуктов органической химии – на 25,5%.

Без учета минеральных продуктов объемы экспорта за год вырос на 1,2%, импорта - сократились на 4,9%. Экспорт только товаров литовского происхождения без учета минеральных продуктов вырос на 2,5%.

Главными партнерами Литвы по экспорту в этом году были Россия (13,3% в общей структуре экспорта), Латвия (9,4%), Германия (8,2%) и Польша (6,5%), главными партнерами по импорту были Польша (6,5%), Германия (12,3%), Россия (10,3%) и Латвия (7,8%).

Товаров литовского происхождения больше всего было экспортировано в Германию (10,4%), Швецию (7%), Польшу (6,9%) и Нидерланды (6,5%).