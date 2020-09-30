Объем прямых инвестиций Литвы за рубежом – 4,4 млрд евро

Больше всего инвестировано в Латвии (1 млрд евро), на Кипре (845,7 млн. евро), в Эстонии (819,4 млн евро), сообщает Департамент статистики.

Поток прямых иностранных инвестиций Литвы за границей во втором квартале был положительным и составил 35,5 млн евро, и это обусловлено ростом на 44,3 млн евро инвестиций в инструменты собственности.