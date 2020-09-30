Объем прямых инвестиций Литвы за рубежом – 4,4 млрд евро

Больше всего инвестировано в Латвии (1 млрд евро), на Кипре (845,7 млн. евро), в Эстонии (819,4 млн евро), сообщает Департамент статистики.
Поток прямых иностранных инвестиций Литвы за границей во втором квартале был положительным и составил 35,5 млн евро, и это обусловлено ростом на 44,3 млн евро инвестиций в инструменты собственности.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Витаутас Ландсбергис оценил инициативы Макрона в связи с Россией: главы стран не должны опускаться до такого (160)
Главы государств не должны доходить до такого, когда...
Премьер Литвы опроверг слухи о введении карантина с 16 октября (12)
В обществе и в социальных сетях распространяют слухи о...
Опрос перед выборами в парламент Литвы: идет ожесточенная борьба (98)
До парламентских выборов в Литве времени осталось...
Глава Государственной комиссии: некоторые независимые поставщики вводят будущих клиентов в заблуждение (6)
В Литве начался процесс либерализации рынка...
За последние сутки в Литве установили 115 случаев коронавируса (20)
За последние сутки в Литве установили 115 новых случаев...