Со следующего года жителей Литвы ожидает много изменений, касающихся всех. Увеличится минимальная зарплата, изменятся оклады, пенсионные накопления, однако подорожает электричество и газ.
© DELFI / Domantas Pipas

Уже с января за эти услуги придётся платить на 12-18% больше, чем до этого.

DELFI напоминает, сколько нужно будет платить за газ и электричество со следующего года, чтобы первые в году счета не стали неприятной неожиданностью.

Киловаттчас электричества подорожает на 0,9-2,1 евроцент

Выбравшим план "Стандартный" тариф единой временной зоны достигнет 0,13 евро за киловаттчас. Таким образом, кВт подорожает на 1,7 цента. При выборе пользования дневным и ночным тарифами, дневной достигнет 14,3 цента (дорожает на 2,1 цента), а ночной на 10 центов (дорожает на 0,9 цента) за киловаттчас.

Elektros tarifai
Elektros tarifai
© DELFI
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Как и ранее, постоянная составляющая плана Namai достигнет 3 евро в месяц, тариф единой временной зоны достигнет 11,4 цента за киловаттчас, дневной тариф - 12,4 цента, ночной - 9 центов.

Избравшие план Namai plius будут платить неизменную плату постоянной составляющей в размере 6 евро. Тариф единой временной зоны достигнет 10,9 цента за киловаттчас, дневной тариф - 11,8 цента, ночной - 8,7 центов за киловаттчас.

Газ дорожает на 7 центов за кубический метр

Со следующего года цена за кубический метр газа первой группы – для потребителей, использующих газ только для приготовления пищи – увеличится с 59 до 66 центов, т.е. газ подорожает на 7 центов.

Для клиентов, использующих более 300 метров кубических газа в год, цена одного куба голубого топлива составит 0,46 евро за кубический метр.

Для клиентов, использующих более 20000 метров кубических газа в год, цена одного куба голубого топлива вырастет от 0,38 до 0,45 евро за кубический метр.

Dujų tarifai
Dujų tarifai
© DELFI

Ежемесячная плата – постоянная составляющая достигнет 0,56 евро для жителей, потребляющих до 300 м3 в год, а больше этого объёма – 3,99 евро.

Утверждающая тарифы на электричество и газ ценовая комиссия заявляет, что рост цен связан с расходами и подорожанием самого сырья на рынке.

По их подсчётам, сумма, предназначенная для корзины коммунальных услуг жильца стандартной 60 м.кв. квартиры в многоквартирном доме увеличится на 15 евро.

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