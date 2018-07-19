За 8 лет сильно сократилось количество банковских отделений в Литве – если в конце 2010 г. их было 711, то в первом квартале 2018 г. остался всего 261.

Правда, надо обратить внимание на то, что в 2010 г. еще действовали отделения банка "Снорас" (их было 256). Однако с 2011 г., когда их не осталось, отделений стало меньше почти наполовину – их число сократилось с 431 в 2011 г. до 261.

В этом убедился и вильнюсец Лауринас.

"В первый раз я зашел в банк в праздники – в длинные выходные (на 6 июля). До конца работы отделения оставалось 1,5 часа, но когда я увидел, сколько людей в банке, спросил, успеют ли меня принять. Мне ответили - нет.

В следующий раз я пришел уже после праздников, специально раньше уел с работы. Взял талон в 15.41 ч. и спросил, сколько мне ждать. Ответили, что около часа, поэтому я пошел в магазин. Приняли меня через час и 47 минут", – рассказал он об очередях в Swedbank.

Лауринас сказал, что решить свою проблему - закрыть счет - по интернету он не мог, поскольку на счету оставались деньги.

Работница банка рассказала ему, что каждый день вынуждена работать по 0,5-1 ч. сверхурочно. На вопрос, почему так обстоят дела, она ответила, что с наличными операции выполняют только два отделения Swedbank в Вильнюсе.

Жительница Вильнюса Эгле столкнулась с подобной же ситуацией в банке SEB, когда пришла, чтобы получить генератор кодов. Она прождала час и ушла. В следующий раз она заранее договорилась о встрече с работником банка. Эгле заметила, что немногие люди знают о такой возможности, которая позволяет избежать ожидания в очереди.

А вот опыт новоиспеченного клиента Swedbank Эугениюса был иным - он пришел, чтобы открыть счет в банке и несмотря на очередь, был принят очень быстро. Правда, когда он через неделю пришел в банк, чтобы закрыть счет и увидел, что там много людей, поэтому решил схитрить и нажал "Открыть счет", работник банка его обслуживать не стала и отправила в общую очередь.

Пресс-секретарь Swedbank Саулюс Абрашкявичюс признал, что новых клиентов банк обслуживает быстрее, для них создана отдельная очередь.

"Такая возможность выбора создана потому, что после ужесточения законов для финансовых ведомств и введения принципа "Узнай своего клиента", процедура открытия счета стала намного сложнее. Часть работников обучена только для осуществления этой конкретной операции, они только открывают счета, по всем законам и требованиям", – сказал он.

На данный момент в стране действуют 59 отделений Swedbank. Больше всего их количество уменьшилось в крупных городах. В небольших населенных пунктах количество банковских отделений стараются не сокращать, но предлагают услугу предварительной регистрации.

Абрашкявичюс сказал, что число отделений сокращают, поскольку растет количество предоставляемых банком электронных услуг.

"Мы рекомендуем клиентам, если возникают вопросы, сначала позвонить по номеру 1884. Опыт показывает, что многие проблемы можно решить дистанционно. Если сделать это по телефону не удастся, то клиента запишут на встречу в отделении банка, чтобы ему не пришлось стоять в очереди", – заметил он.

Член правления банка SEB Вайдас Жагунис также отметил, что привычки клиентов меняются, поэтому они все реже приходят в банк для осуществления повседневных операций.

"Банк SEB предлагает удобные решения для осуществления операций без посредничества банковского работника – наличные клиент может положить на счет в банкомате – эта услуга для частных клиентов бесплатная, а с помощью э-банкинга можно оплатить счета, перевести деньги, выполнить другие операции", – заметил он.

В Литве работают всего 32 отделения банка SEB и выполняют функцию консультирующих отделов.

В 2008 г. у банков DNB и Nordea было 103 отделения в Литве. Сейчас у объединенного банка Luminor всего 37 отделений.

Представитель Luminor Вайнета Барявичюте заметила, что DNB и Nordea закрывали свои отделения постепенно, сначала, после объединения, закрыли находившиеся рядом отделения.

"Мы наблюдаем за привычками клиентов и хотим обеспечить удобство и доступность услуг. Сейчас есть всего несколько услуг, которые можно получить только в отделении.

50% платежных карт клиентам высылают по почте, 76 000 клиентов пользуются мобильным банком, в этом году появилась возможность стать клиентом банка, позвонив по телефону, потребительский кредит также можно оформить дистанционно.

Наша цель - предоставление всех услуг и консультаций электронными способами (...), поэтому не исключено, что число отделений будет сокращаться и в будущем", – сказала она.