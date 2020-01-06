Представитель M.M.M. projektai Рута Груцене сказала, что инвестиции в проект составят 9 млн. евро.
"Сейчас готовят детальный план участка, проводят археологические раскопки. В этот проект многоквартирного дома мы планируем инвестировать почти 9 млн. евро. Как указано в планах архитекторов, наша цель сохранить особенности строительства бывших загородных вилл и таким образом представить уникальность этого исторического места", – сказала она.
Груцене не сказала, когда планируют начать работы.
На участке 0,45 га планируют построить здания площадью почти 6500 кв. м, в них будут 49 квартир и две студии. Кроме того, оборудуют подземную стоянку на 73 автомобиля.
Компания K.O.S. projektai, принадлежащая M. M. M. projektai, приобрела этот участок в июне 2019 года.
На этом участке в 2000 г. было начато строительство жилого дома, однако вскоре строительство остановилось. В 2001 г. Государственная строительная инспекция составила в отношении Гедры Петрайтис (супруги Юозаса) протокол в связи с самовольным строительством пристроек.
По данным СМИ, позже были выданы необходимые разрешения на строительство, но строительство так и не завершили. Сейчас завершаются работы по сносу здания.
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