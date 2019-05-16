Orlen Lietuva, которой принадлежит НПЗ в Мажейкяй и Бутингский нефтетерминал, убытков не понесла, перебоев в работе компании не возникло, потому что российская нефть была заменена.
"Проблемы были, однако прямого воздействия мы испытали. Наши покупатели могут быть уверены, что производимые на НПЗ Orlen Lietuva в Мажейкяй продукты чистые, качественные и соответствуют всем требованиям", - сказал газете Verslo zinios глава компании и председатель правления Михал Рудницкий.
Как сообщает Orlen Lietuva, один танкер с загрязненной нефть типа Urals пришел на Бутингский терминал из порта Усть-Луга в начале мая. После того, как было установлено, что содержание соединений хлора в нефти превышает норму, танкер разгружать отказались. Второй танкер по той же причине был отозван и не подходил к Бутингскому терминалу.
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