Новым главой Orlen Lietuva стал Рудницкий

Контролируемое крупнейшим польским нефтеперерабатывающим концерном Orlen мажейкское предприятие по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva возглавил бывший руководитель управляющейся концерном Orlen литовской сети заправочных Ventus-nafta Михал Рудницкий.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Orlen Lietuva сообщила, что в конце прошлого года М. Рудницкий сменил возглавлявшего предприятие с 2010 года Иренеуша Фанфару.

Как говорится в сообщении, нового руководителя в ближайшее время ожидают две задачи - продолжение модернизации и укрепление оптовой торговли на местных рынках.

М. Рудницкий занимал на Orlen Lietuva различные должности с 2006 года, а в последнее время он возглавлял розничную торговлю Orlen в Литве.

В последнее время компания достигла рекордно больших результатов и в 2016 году впервые заплатила акционеру дивиденды. Orlen Lietuva в прошлом году также завершила длительные споры с Литовскими железными дорогами и компанией Klaipedos nafta.

За период с 2006 года поляки инвестировали в мажейкский НПЗ около 1 млрд. долларов (около 860 млн. евро), а только в 2017 году - примерно 60 млн. евро.

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