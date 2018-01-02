Новым главой Orlen Lietuva стал Рудницкий

Orlen Lietuva сообщила, что в конце прошлого года М. Рудницкий сменил возглавлявшего предприятие с 2010 года Иренеуша Фанфару.

Как говорится в сообщении, нового руководителя в ближайшее время ожидают две задачи - продолжение модернизации и укрепление оптовой торговли на местных рынках.

М. Рудницкий занимал на Orlen Lietuva различные должности с 2006 года, а в последнее время он возглавлял розничную торговлю Orlen в Литве.

В последнее время компания достигла рекордно больших результатов и в 2016 году впервые заплатила акционеру дивиденды. Orlen Lietuva в прошлом году также завершила длительные споры с Литовскими железными дорогами и компанией Klaipedos nafta.

За период с 2006 года поляки инвестировали в мажейкский НПЗ около 1 млрд. долларов (около 860 млн. евро), а только в 2017 году - примерно 60 млн. евро.