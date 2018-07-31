Новый завод INTUS в Шяуляйской свободной экономической зоне (СОЗ) будет производить изделия на экспорт в США. Завод будет проектировать 2L Architektai.

"Поскольку мы хотим стать одним из самых крупных работодателей в Шяуляйском регионе и крупнейшим производителем окон uPVC в странах Балтии, я надеюсь, вузы охотно будут сотрудничать с нами", - сказал гендиректор INTUS Windows Каролис Деляутас.

Учрежденная в 2008 г. эмигрантами из Литвы компания INTUS объясняет свой приход в Литву положительным экономическим положением в стране.

"Литва должна активнее работать с эмигрантами, и решение Intus обосноваться в Шяуляй - пример этого. Только благодаря связям с американскими литовцами в последнее мгновение удалось направить компанию в Литву. А важность проекта для региона велика – это встряхнет рынок труда в Шяуляй, а планы компании покупать 90% товаров и услуг на местном рынке у литовских поставщиков - это серьезный толчок для литовского рынка. Итак работа с эмигрантами может дать большую пользу экономике страны и такую работу будут укреплять", – сказал министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс.