Новый завод INTUS в Шяуляйской свободной экономической зоне (СОЗ) будет производить изделия на экспорт в США. Завод будет проектировать 2L Architektai.
"Поскольку мы хотим стать одним из самых крупных работодателей в Шяуляйском регионе и крупнейшим производителем окон uPVC в странах Балтии, я надеюсь, вузы охотно будут сотрудничать с нами", - сказал гендиректор INTUS Windows Каролис Деляутас.
Учрежденная в 2008 г. эмигрантами из Литвы компания INTUS объясняет свой приход в Литву положительным экономическим положением в стране.
"Литва должна активнее работать с эмигрантами, и решение Intus обосноваться в Шяуляй - пример этого. Только благодаря связям с американскими литовцами в последнее мгновение удалось направить компанию в Литву. А важность проекта для региона велика – это встряхнет рынок труда в Шяуляй, а планы компании покупать 90% товаров и услуг на местном рынке у литовских поставщиков - это серьезный толчок для литовского рынка. Итак работа с эмигрантами может дать большую пользу экономике страны и такую работу будут укреплять", – сказал министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс.
Новый завод в Шяуляй: американская компания создаст 600 рабочих мест (5)
Американская компания INTUS Windows объявила о своих планах...
Ответ мэрии: плата за вывоз мусора не может быть снижена из-за некачественного предоставления услуги (9)
Вильнюсская мэрия ответила на запрос Государственной...
Виноградари добиваются включения Литвы в список стран-производителей вина (11)
Это лето для винограда - самое лучшее за последние 35 лет,...
В Литву придёт сеть кинотеатров из Эстонии (8)
Эстонская компания Apollo Cinemas , которая управляет сетью...
TOP новостей
Ответ мэрии: плата за вывоз мусора не может быть снижена из-за некачественного предоставления услуги (9)
Вильнюсская мэрия ответила на запрос Государственной...
Предупреждения не сработали: приложение Yandex. Taxi загрузили тысячи жителей Литвы (6)
За три дня приложение компании российского капитала...
Премьер Литвы тоже предлагает не пользоваться гаджетом Yandex. Taxi (123)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагает,...
"Миссия Сибирь" поехала в Казахстан, а российские студенты приводили в порядок захоронения в Литве (32)
Студенты Великолукской академии спорта Виктория...
Глава МИД Литвы приветствует санкции в отношении 6 компаний, строивших мост в Крым (21)
Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас...