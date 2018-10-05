Проект закона зарегистрировали депутаты Аста Кубилене, Вида Ачене, Аушрине Норкене, Лаймуте Маткявичене и Риманте Шалашявичюте.

Согласно поправкам, на территории дачи можно заниматься только такой деятельностью, которая напрямую связана с любительским садоводством, любая хозяйственная или коммерческая деятельность в таких местах запрещена.

"Садоводческие товарищества формировались на протяжении десятков лет. Цель этого явления: верно и с пользой организовать досуг, менять ландшафт, выращивать фрукты и овощи. (...) В последнее время на климат в таких местах отрицательно влияют люди, которые покупают на их территории участки, не вступают в товарищество, не платят налоги", – сказано в пояснении.

"Кроме того, растет число юридических споров в связи с коммерческой деятельностью на территории жилтоварищества, которая не связана с садоводством. Непонятным образом в госучреждениях получают разрешения на разного рода деятельность, несвязанную с любительским садоводством. Этот процесс, возможно, увеличивает коррупцию. Госведомства, нарушая закон и внутренний порядок жилтовариществ, выдают юридическим или физическим лицам разрешения на деятельность в таких местах, поэтому там появляются частные детские сады, автосервисы, гостиницы, заправки и т.д. Кроме того, правление жилтовариществ зачастую не получает никакой информации о продаже имущества, формировании участков, поэтому возникает напряжение в связи с неуплатой членских взносов и других сборов", – указали депутаты.

DELFI связался с Видой Ачене.

"Садоводческое товарищество утрачивает свой смысл. Там начали делать бизнес. Тогда нарушают покой жителей, портят дороги, а ведь назначение таких мест другое. Чтобы это не стало чистой коммерцией, мы думаем, надо это приостановить, поскольку назначение другое", – сказала она.

На замечание, что там сейчас многие люди живут постоянно и им нужны детские сады, магазины, она заметила, что инфраструктуре садов новые правила мешать не будут.

"Это по сути не изменить понятие садоводческого товарищества. Это жизнь, инфраструктура может появляться, мы не против, там написано, что это допускается, но назначение этого бизнеса другое. Этот вопрос еще не обсуждался, но не думаю, что расширение инфраструктуры, детские сады, школы, если там многие люди живут постоянно, это все приветствуется. Проект направлен на чисто коммерческую деятельность, производство и т.д. Инфраструктуры это не касается", – заверила она.

на упоминание, что в документе детские сады упоминаются как запрещенные, она заметила, что в ходе обсуждения, если это нужно общине, такая инфраструктура возможна.

"Это уже распространяется на другой бизнес: ремонт автомобилей, производство и т.п. Чтобы садоводческие товарищества не стали промышленными районами", – сказала DELFI Ачене.

Президент Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас сказал, что это предложение необдуманное и от него разит советским временем.

"Непонятна попытка запретить хозяйственную и коммерческую деятельность в садоводческих товариществах, в XXI в., по-моему, от этого разит советским временем. Выражение, что садоводческие товарищества создавались для того, чтобы люди правильно проводили досуг - чисто советское восприятие", – сказал DELFI президент ЛИСР.

На замечания, что для детских садов и магазинов могут быть исключения, он ответил, что в проекте сказано иначе.

"Тогда надо сначала подумать, а потом писать, поскольку проект есть, любая хозяйственная и коммерческая деятельность в садоводческих товариществах запрещается. Если депутаты сначала пишут, потом думают, что же они написали, это плохо.

Второй момент - запугивание, будто садоводческие товарищества станут промышленными районами, что мы считаем промышленностью? Если человек в гараже чинит автомобили - это промышленность? Если человек делает соки? Надо признать факт, что большая часть садоводческих товариществ давно превратилась в жилые кварталы, и в них, как и в любых кварталах, появляется все, что нужно жителям. Я не понимаю, кому чем-то помешал автосервис, если в нем меняют резину на машинах жителей тех же садов. Цементные заводы там никто строить не собирается, земля слишком дорогая", – сказал Шиленас.