Четверг. Утро. Находимся в деревне Крейвалаужяй недалеко от Вильнюса. Тишина. Тихо и в местном магазине. В 9.50 ч. по новому закону алкоголь еще не купишь.

Владелец магазина рассказал журналисту, что утром у него побывал лишь один клиент.

"Купил кофе", – сказал он. Пробило 10 ч. Жду появления желающих купить алкоголь. Но их немного, один купил пиво, другой уехал ни с чем.

"У нас таких немного, да и тех, что есть я предупредил, чтобы до 10 ч. и не появлялись", – сказал владелец магазина.

С 1 января мужчина сократил время работы магазина на 1,5 ч.: открывает в 9 закрывает в 19 ч., раньше открывал в 8.30 и закрывал в 20 ч. В воскресенье магазин закрывается в 15 ч.

Напомним, что 1 января в Литве вступил в силу новый закон, алкоголь стали продавать с 10 до 20 ч. в рабочие дни и в субботу и с 10 до 15 ч. в воскресенье.

Видас Шукис, который возглавляет Союз предпринимателей Юрбаркского края, рассказал DELFI, что заранее планировал сократить время работы своих магазинов.

"Мы предупредили жителей, заготовили объявления. Мы и работаем с 10 до 20 ч, а в воскресенье с 10 до 15 ч.

У нас пиво в зале, самообслуживание, другой алкоголь за кассиром, но есть такая тенденция – берут, открывают бутылку. Что тогда?

У нас там нет охраны. Так возьмут бутылку, бросят деньги и пойдут. Так мы решили приспособиться, если государству подходит – будем работать меньше", – рассказал он.

"До сих пор у меня работали две продавщицы на полную ставку и один мужчина на полставки. Его я уволил. Остальным не буду снижать зарплаты, но и не повысим. Сейчас все думают, смотрят, что будет в январе. Я тоже думаю, что потом на час раньше будем открываться, например, летом. Торговые центры тоже, наверное, будут следить и соответственно менять время работы", – сказал Шукис, предупредив, что такой порядок на руку "теневому" бизнесу.

"Точки" были, есть и будут. Хужевсего, что сейчас часть людей туда пойдет и в магазины не вернется", – сказал он.

О том, что популярностью снова стали пользоваться "точки", предупредил и член горсовета Паневежского района, предприниматель Йонас Катинас.

"Там будет "зеленая улица" для тени. Поверьте мне, навезут бабки из Латвии, из Польши дешевого пива, "сосок", по два литра. Сигареты так уже продают в Литве, пусть меня расстреляют, если это не так. Сейчас начнут и алкоголь.

Я думаю, не с таких законов надо было начинать, а с насаждения культуры. Как сейчас есть уроки сексуального воспитания в школе, так не надо бояться учить 10-11-классников выпить на Новый год шампанского, 100 г, а не бутылку", – сказал он.

Катинас сказал DELFI, что пока не сокращает время работы своих магазинов.

"Посмотрим, что дальше будет, люди заходят после работы, им тоже нужно молока, хлеба, соли. Но, я думаю, что магазины, которые находятся дальше от Паневежиса, точно сократят время работы, – сказал он. – Поймите, в сельмаге стоит за прилавком одна бедная продавщица, придет пьяница с трясущимися руками, возьмет "соску", вырвет из рук, бросит 1,5 евро и уйдет. Не наездит полиция, охрану тоже не наймешь".

Он особенно беспокоится о туристах.

"Беда и с кафе – люди, интеллигенты, туристы, эстонцы, финны, латыши после 20 ч. ко мне приезжают, а я не могу дать им хорошего вина в бутылке, должен разливать по бокалам. Срам. Вчера латыши заехали за шампанским (муж и жена), а я после 20 ч. на стол не могу ставить бутылку. Беда.

Мужчины после 20 ч. если садятся вдвоем-втроем выпить водочки, требуют полную бутылку, открыть при них и оставить на столе, а нельзя", – сказал предприниматель.

Председатель Организации предпринимателей Юрбаркского района Гинтарас Стошкус сказал, что в январе анализирует ситуацию.

"Сейчас мы открываемся в 8.30 ч., в одних местах закрываемся в 19 ч., в других в 19.30 ч. В воскресенье, чтобы избежать провокаций, работали до 15 ч. 4 января в одном магазине был случай, когда в 9 ч. молодой человек купил бутылку Sprite, вышел, а тут подъехала полиция, требовала, чтобы он показал, что купил и т.п.", – рассказал мужчина.

Он заметил, что из-за этого появилась головная боль и у поставщиков. "Поставщикам приходится менять свое время", – пояснил Стошкус, заметив, что по утрам алкоголь покупают редко.

"Жена рассказала, что с 8 ч. никто не приходил за алкоголем. Все идут с 10 ч. Конечно, были и неприятные истории. В ноябре был инцидент, когда женщина, у которой проблемы, просила бутылку в долг, но мы такое не практикуем. Так она схватила продавщицу за горло, толкнула, схватила пиво и убежала. Сейчас ведут расследование", – сказал Стошкус.