Новый ТЦ Akropolis в Вильнюсе обойдется в 250 млн евро

Компания Akropolis Group, владеющая девелоперскими компаниями в Литве, Латвии, Эстонии и Болгарии, новый торговый центр (ТЦ) планируется открыть уже через три года – во втором полугодии 2023 года.
В ТЦ, кроме обычных мест торговли и услуг, запланирован концертный зал на 2,5 тыс. мест, кинотеатра, рядом будет построено офисное здание и многоэтажная автомобильная стоянка.
Также планируется реконструировать дороги и улицы, ведущие к ТЦ, на это будет выделено еще почти 16 млн евро.
Akropolis Group приобрела участок бывшего завода Velga в 2005-2006 годах за 11,72 млн евро. Тогда сообщалось, что новый ТЦ будет построен в 2015 году, но планам помешал кризис.
Первый ТЦ Akropolis на столичной улице Озо появился в 2002 году. Его площадь сейчас превышает 109 тыс. кв. метров. Затем подобные ТЦ этой компании были построены в Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, а в прошлом году – и в Риге.
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