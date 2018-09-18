"Чтобы оплатить товары или услуги, клиенту Swedbank надо лишь разблокировать телефон и приложить его к терминалу. Для безопасности такой оплаты, рассчитаться при помощи смартфона не получится, если экран не активирован, т.е. не введен код безопасности", - сказала представитель Swedbank Юрате Гумуляускене.

Лимит одной такой операции составит 150 евро. Клиенты Swedbank могут произвести оплату при помощи смартфона в обычных местах расчета, где до сих пор пользовались бесконтактными платежными картами. Предпринимателям не придется инвестировать в дополнительное оборудование - достаточно иметь терминал бесконтактного расчета.

Swedbank оборудовал в Литве больше 12 000 терминалов бесконтактного расчета, они составляют больше 70% от общей сети терминалов. Картами бесконтактного расчета пользуются 750 000 клиентов банка Swedbank.

По данным банка, число бесконтактных оплат увеличилось больше чем в 10 раз. В среднем клиенты производят бесконтактные платежи около 12 раз в месяц.

Пока приложение для бесконтактного расчета действует только в смартфонах с операционной системой Android, с помощью iPhoneтакая оплата пока невозможна.