Банк Swedbank 18 сентября представил бесконтактную версию оплаты с помощью смартфона с помощью приложения Swedbank 2019. Оплатить счет при помощи смартфона можно будет как в Литве, так и за границей, где есть терминалы бесконтактной оплаты.
Bekontaktinis atsiskaitymas telefonu / Swedbank nuotr.
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"Чтобы оплатить товары или услуги, клиенту Swedbank надо лишь разблокировать телефон и приложить его к терминалу. Для безопасности такой оплаты, рассчитаться при помощи смартфона не получится, если экран не активирован, т.е. не введен код безопасности", - сказала представитель Swedbank Юрате Гумуляускене.

Лимит одной такой операции составит 150 евро. Клиенты Swedbank могут произвести оплату при помощи смартфона в обычных местах расчета, где до сих пор пользовались бесконтактными платежными картами. Предпринимателям не придется инвестировать в дополнительное оборудование - достаточно иметь терминал бесконтактного расчета.

Swedbank оборудовал в Литве больше 12 000 терминалов бесконтактного расчета, они составляют больше 70% от общей сети терминалов. Картами бесконтактного расчета пользуются 750 000 клиентов банка Swedbank.

По данным банка, число бесконтактных оплат увеличилось больше чем в 10 раз. В среднем клиенты производят бесконтактные платежи около 12 раз в месяц.

Пока приложение для бесконтактного расчета действует только в смартфонах с операционной системой Android, с помощью iPhoneтакая оплата пока невозможна.

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