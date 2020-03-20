В пятницу Минфин Литвы представил весенний прогноз сценария развития экономики.
В нем указано, что уровень безработицы временно поднимется до 8,1% (сейчас 6,1%). Надеются, что позже он снизится до 7,3%.
Рост зарплат в 2020 году должен замедлиться. По данным специалистов Минфина, в этом году средняя зарплата увеличится на 5,6%. По новым данным, сейчас средняя зарплата "на бумаге" составляет 1317,6 евро, а "на руки" – 834,3 евро.
В этом и в 2021 году прогнозируют инфляцию в 2%. В 2019 году средний индекс потребительских цен составлял 2,4%.
Ранее Минфин прогнозировал, что рост ВВП в 2020 году составит 2,4%, инфляция 2,3%, зарплаты вырастут на 7,4%, а уровень безработицы составит 5,9%.
Прогноз, представленный 20 марта был составлен с учетом плана по поощрению экономики, который правительство подготовило с учетом кризиса, вызванного угрозой коронавируса (COVID-19).
"Такой прогноз будет действовать, если кризис обуздают в первом полугодии", – сказал министр Вилюс Шапока.
В Литве с 16 по 30 марта действует карантин. В Литву до 31 марта не могут въезжать иностранцы, закрыта большая часть магазинов, салонов красоты, парикмахерских и т.д. Однако запрет не влияет на движение товаров.
Правительство выделило 2,5 млрд евро на обеспечение эффективной деятельности системы здравоохранения и защиты общества, а также в помощь бизнесу и для поощрения экономики.
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