Согласно прогнозам ЦБ Литвы, в 2019 году зарплата должна снизится на 6,9%. Между тем инфляция составит 2,4%. Уровень безработицы в 2019 г. должен составить 6,1%.

"Важным двигателем роста экономики по-прежнему остается внутреннее потребление, которое растет за счет роста зарплат не только в частном, но и в государственном секторе и повышение минимальной зарплаты. Экспорт и инвестиции будут расти медленнее из-за мировых тенденций роста", – сказал представитель ЦБ Гедиминас Шимкус.

В сообщении сказано, что нехватка квалифицированных работников по-прежнему способствует росту зарплат, однако параллельно ЦБ замечает, что компании накопили значительные финансовые резервы. Это значит, что они могут выбирать, как дальше развивать бизнес, – повышать зарплаты и инвестировать в другие средства, повышающие эффективность труда.

ЦБ прогнозирует, что в 2018 г. рост зарплат составит 9,5% – на 0,8% больше, чем прогнозировали в октябре.

Зарплаты по-прежнему будут расти быстрее, чем цены. Общий рост цен поддержит рост расходов на труд, который повышает цены на услуги. Рост цен на услуги в последнее время составляет треть всей инфляции.

На росте инфляции скажется и рост цен на сырье – хотя в последнее время цены на нефть снижаются, осенью они достигли значительных высот. Пока считается, что в следующем году цены на нефть сильно расти не будут.

ЦБ прогнозирует дальнейшее снижение уровня безработицы – в этом году он составит 6,3%, в следующем – 6,1%. В Литве по-прежнему сокращается численность населения в группе 15–64 лет.

Это значит, что на пенсию выходит больше людей, чем вливается в рынок труда. Этот эффект немного смягчают иммигранты, которые в основном работают в транспортном и строительном секторе.