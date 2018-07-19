В редакцию портала DELFI пришла жалоба обеспокоенных жителей. Они обратились и в Вильнюсскую мэрию с требованием развивать проект с учетом всех требований и условий, выдвигаемых жителями.

Жители обратили внимание на то, что в этом районе не могут увеличивать интенсивность разного рода застроек.

Они также видят возможную угрозу катастрофы, угрозы для жизни и имущества людей, поскольку местность расположена на высоком холме с крутым склоном, где нет системы отвода воды, поэтому возможны оползни.

Жители жалуются, что власти на их жалобы не реагируют, поэтому высказали недоверие Вильнюсской мэрии. Они отмечают, что инфраструктура района не приспособлена к значительному увеличению числа жителей, это вызовет социальный шок. Жители заметили, что мэрия не решает застарелые проблемы - транспорта, небезопасности и шума.

На своей странице в фейсбуке община Старой Шешкине сообщает, что мэрия не учла никакие предложения общины и не ответила на ее вопросы. Жители обвиняют мэрию в коррупции и намерены обращаться в Генпрокуратуру для защиты общественного интереса.

Главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис сказал, что на территории ул. Сесику раньше был промышленный объект, его снесли и планируют строит квартал жилых домов.

По его словам, это было предусмотрено на новом плане города – это жилая территория интенсивной застройки. Он сказал, что дома проектируют так, чтобы они вливались в квартал старых домов.

"Естественно жители домов, построенных здесь в 50-ые годы не хотят, чтобы их окружение менялось. Они не хотят, чтобы рядом появилось больше жителей. Но и мы, и строительная компания работаем по закону. Компания намерена немало инвестировать в инфраструктуру и улучшение окружения", – сказал Пакальнис, заметив, что пожелания жителей учли.

"Инфраструктуру приведут в порядок, рекреационные зоны, обновят улицы. Улучшится сообщение. Эти проблемы жители поднимали, и они будут решаться. Утверждать, что там ничего нельзя строить или можно, но дома не выше 3 этажей, мы считаем, неадекватным. (...) Думаю, компромисс был найден, компания не могла осуществить все, что планировала, а учла пожелания общины", – сказал архитектор, заметив, что не стоит опасаться оползней, все проблемы решат инженеры и другие специалисты.

Представитель компании Realco Кристина Грубляускайте-Свитое сказала, что компания намерена реконструировать улицу Сесику, сделать дождевую канализацию, оборудовать освещение и тротуары.

Планируется остановить движение транспорта у квартала, появится кольцевая развязка, с кольца можно будет выехать на ул. Укмергес. Компания также обещает реконструировать переулок между ул. Сесику и Делтува, обновить асфальт, дождевую канализацию, освещение и тротуары. Будут обновлены пешеходные зоны: переход к остановке, новые переходы и пешеходные дорожки, они будут приспособлены для инвалидов.

"У жителей нет повода для беспокойства, поскольку в ходе проекта все инженерные и транспортные части готовят по условиям, выданным компаниями мэрии. Подготовленный проект также проходит проверку, которые заботятся о гармоничной интеграции проекта в существующую инфраструктуру. По мере необходимости будет улучшена и городская инфраструктура", – сказала Грубляускайте-Свитое.