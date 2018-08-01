По словам авторов проекта, главы компании Archinova (Литва) Антанаса Гвильдиса и PLH Arkitekter A/S (Дания) Стина-Энрике Андерсена, с учетом замечаний госведомств и общества, провели коррекцию проекта.

"Сейчас предлагается сделать еще более открытым храм Св. Апостолов Филиппа и Якова. Для этого восстановят крышу оригинальной формы на здании у ул. А.Гоштаутаса, сносят пристройки советского времени и восстанавливают оригинальный фасад здания с восточной стороны. Кроме того, здание гостиницы укоротят, отказываются от 47 комнат", – сказал Гвилдис.

Vasario 16-osios g. projektas © Bendrovės archyvas

После того как архитекторы вникли в исторический контекст, общая площадь новых построек была уменьшена на 1000 кв. м. Сформирован внутренний двор. За счет установки высоты зданий новые постройки лучше вписываются в урбанистический контекст.

Для потребностей города приспособят и окружение: обновят пешеходные дорожки, оборудуют велодорожку, приведут в порядок освещение улиц, оптимизируют находящийся рядом перекресток.

Vasario 16-osios g. projektas © Bendrovės archyvas

"Все эти решения - результат сотрудничества с Вильнюсской мэрией, организациями архитекторов, представителями общества, всеми неравнодушными вильнюсцами. Особое внимание уделялось уважению к историческому прошлому и находящемуся рядом церковному ансамблю", – сказал Гвилдис.

Vasario 16-osios g. projektas © Bendrovės archyvas

С планами проекта, чертежами и визуальным изображением можно ознакомиться на сайте www.projektas-vasario16g1.lt. Желающие могут высказать свое мнение по эл. почте plh@plh.dk ir info@archinova.lt или в комментариях на сайте.

В проект планируют инвестировать 45 млн. евро. Проект развивает ЗАО Orkela, принадлежащее фонду LB Special Fund IV, которым управляет инвестиционная компания Lords LB Asset Management.