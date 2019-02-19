Об этом члены правительства Литвы заявили за 1 день до голосования в горсовете по концессионному соглашению.
"Мы предлагаем мэрии решать вопрос поиска альтернативных источников финансирования, может путем перераспределения финансирования других проектов", – сказал министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.
Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что "первичная модель финансирования стала ненадежной".
Министры утверждают, что сейчас этот проект находится под угрозой - возможно, он лишиться финансирования ЕС.
Новый поворот в истории Национального стадиона: правительство обсуждает отказ от финансирования (13)
Министры финансов и внутренних дел Литвы 19 февраля...
У Ogmios miestas появится брат-близнец: в Вильнюсе построят огромный дисконтный центр (11)
Через несколько лет в Вильнюсе, у западной объездной...
Платформа криптовалют Blockchain открыла офис в Вильнюсе
Международная платформа криптовалют Blockchain во вторник...
В магазинах появились первые литовские овощи, цена в хозяйстве и в магазине отличается в два раза (39)
До календарной весны осталось две недели, и в литовских...
Промышленники Литвы беспокоятся о готовности таможни к Brexit (3)
В связи царящей неизвестностью по поводу обстоятельств...
TOP новостей
Глава Центробанка: Литва переживает золотой век (41)
Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас считает,...
У Ogmios miestas появится брат-близнец: в Вильнюсе построят огромный дисконтный центр (11)
Через несколько лет в Вильнюсе, у западной объездной...
В Литве увеличивается число миллионеров: пользу должны ощутить все (91)
В Литве у нескольких сот человек владеют имуществом на...
Новый поворот в истории Национального стадиона: правительство обсуждает отказ от финансирования (13)
Министры финансов и внутренних дел Литвы 19 февраля...
Подписаться за кандидата в президенты можно и по интернету, но нужно проявить терпение (2)
Жители Литвы массово пытаются подписаться за...