Новый маршрут Wizz Air из Каунаса

Рейсы бюджетного авиаперевозчика между вторым по величине городом Литвы и шестым городом Финляндии с 9 ноября будут осуществляться два раза в неделю - в понедельник и пятницу, сообщила компания.
Сейчас в столицу Финляндии Хельсинки из Вильнюса можно добраться самолетами Finnair.
В понедельник Wizz Air сообщила, что с конца октября будет летать из Вильнюса в украинский Львов.
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