Венгерская авиакомпания Wizz Air с осени будет летать из Каунаса в финский Турку.
Wizz Air
© DELFI / Modesta Meškė

Рейсы бюджетного авиаперевозчика между вторым по величине городом Литвы и шестым городом Финляндии с 9 ноября будут осуществляться два раза в неделю - в понедельник и пятницу, сообщила компания.

Сейчас в столицу Финляндии Хельсинки из Вильнюса можно добраться самолетами Finnair.

В понедельник Wizz Air сообщила, что с конца октября будет летать из Вильнюса в украинский Львов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Новый маршрут Wizz Air из Каунаса

Венгерская авиакомпания Wizz Air с осени будет летать из...

В этом году в Литве будет оборудовано около 60 стоянок с подзарядкой для электромобилей (1)

В связи с расширением инфраструктуры, предназначенной...

Визит Папы Римского: расходы на сцены, охрану и призывы к Церкви раскрыть сметы (15)

Литовские власти и Католическая церковь пытаются...

В Литве и Латвии - скачок цен на электроэнергию (4)

Независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva...

Украина теряет 4 миллиарда евро в год из-за коррупции на таможне (36)

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало...

TOP новостей

Ученые допускают повышение глобальной температуры на 5 градусов (12)

Согласно исследованию, средняя глобальная температура...

Безжалостная реальность: в некоторые здания мамам с колясками войти невозможно (8)

Жительница Вильнюса Индре недавно на своей странице в...

Премьер Литвы: реклама Вильнюса как "Европейской точки G" не нарушает норм (30)

Премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что...

Среди арестованных в США по обвинению в мошенничестве россиян – Станислав Лисицкий, известный также как Гедрюс Гирнюс (20)

ФБР задержало четырех россиян, проходящих по делу о...

Визит Папы Римского: расходы на сцены, охрану и призывы к Церкви раскрыть сметы (15)

Литовские власти и Католическая церковь пытаются...