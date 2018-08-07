Новый маршрут Wizz Air из Каунаса

Рейсы бюджетного авиаперевозчика между вторым по величине городом Литвы и шестым городом Финляндии с 9 ноября будут осуществляться два раза в неделю - в понедельник и пятницу, сообщила компания.

Сейчас в столицу Финляндии Хельсинки из Вильнюса можно добраться самолетами Finnair.

В понедельник Wizz Air сообщила, что с конца октября будет летать из Вильнюса в украинский Львов.